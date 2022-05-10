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Özay Gönlüm bagi tınılarıyla PAÜ’de anıldı

Pamukkale Üniversitesi’nde Usta sanatçı Özay Gönlüm’ün de anıldığı, etkinlikte türküler söylendi. Bagi isimli enstrüman ile Özay Gönlüm’ün oluşturduğu müzik anlayışını takip eden onun Yaren isimli sazından ilham alan sanatçı üniversitede unutulmaz bir gün yaşandı.

DENİZLİ 10.05.2022, 12:47
Özay Gönlüm bagi tınılarıyla PAÜ’de anıldı

Pamukkale Üniversitesi’nde Usta sanatçı Özay Gönlüm’ün de anıldığı, etkinlikte türküler söylendi. Bagi isimli enstrüman ile Özay Gönlüm’ün oluşturduğu müzik anlayışını takip eden onun Yaren isimli sazından ilham alan sanatçı üniversitede unutulmaz bir gün yaşandı.

Pamukkale Üniversitesi Hierapolis Salonu’nda Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Altay Toplulukları Dil ve Kültürleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nün birlikte düzenlediği “Yaren’den Bagi’ye Özay’dan Efe’ye” isimli etkinlik gerçekleştirildi. Usta sanatçı Özay Gönlüm’ün de anıldığı, etkinlikte türküler seslendirildi. Bagi isimli enstrümanı ile Özay Gönlüm’ün oluşturduğu müzik anlayışını takip eden, onun Yaren isimli sazından ilham aldığını ifade eden Efe Güngör, Pamukkale Üniversitesi’nde unutulmaz bir gün yaşattı. Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Nergis Biray, “Bugün bu değerlerimizden aslen 1940 yılında Erzincan’ın Tercan ilçesinde doğan ama daha bebek yaşlarında devlet memuru olan babasının tayini vesilesiyle Denizli’ye yerleşen, hem aşıklık geleneğinin yaşatıldığı önemli bir coğrafi bölge olan Erzincan’ın kültürünü ailesinden alarak hem de Denizli’nin kültürel yapısını içinde yaşayarak özümseyen Özay Gönlüm’ü ayrıca anıyoruz. Bugünkü saz ve sözümüzün de temelini teşkil eden bu büyük usta, tiyatral yeteneği, yöresel icra tekniği, vokal yorumu ve yareni ile Türk halk müziğinde bir ekol olmuştur. Programımızda Özay Gönlüm’ün kültürel çizgisini çağdaş müzik ve geleneksel müziği birleştirerek uygulayan, yurt dışında Türk halk müziğini yaşatmaya çalışan, Bagisiyle bizlere Özay Gönlüm’ün yarenini hatırlatan sanatçımız türküleri ile olduğu kadar söyleşimizde de yüksekokulumuzda misafir oldu” dedi.

“Gönlüm, özgün sanat anlayışı ile müzisyenlere ilham kaynağı olmuştur”

Etkinlikte bildiri sunan Uzm. Samet Önder, “Müzik icrasını Yaren ile yarenlik etmek ifadesiyle tanımlayan sanatçı Özay Gönlüm, sanat hayatıyla Türk müziğinde yepyeni bir ekol oluşturmuştur. Titiz ve hummalı çalışmaları ile pek çok Ege türküsünün derleyicisi olmuş ve ardından bu türküleri ‘Yaren’ adını vermiş olduğu çalgı aleti ve kendine has üslubu ile yorumlamıştır. Gönlüm, özgün sanat anlayışı ile birçok müzisyene de bu yönüyle ilham kaynağı olmuştur. Ardından oluşan ekolün temsilcisi olarak Efe Güngör sanat hayatına Özay Gönlüm’ün etkisiyle başlamış, onun Yaren’ine, ‘Bagi’ adını vermiş olduğu çalgı aleti ile yaşadığı çağa uyarlamıştır. Böylece Özay Gönlüm etkisiyle oluşan halk müziği icrasına yeni bir boyut kazandıran sanatçı Efe Güngör, hem son dönem popüler Türk müzik anlayışıyla bağlantılı hem de Özay Gönlüm geleneğini devam ettiren bir müzik algısı meydana getirmiştir. Gelenek ile modernin bileşiminde ortaya çıkan kültürel zenginliğin ifade edilmek istenmesi bildirimizin temel amacıdır” diye konuştu.

Etkinlik sanatçıya sorulan sorular eşliğinde bir söyleşiyle devam etti. Etkinlik sonrasında Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda çay eşliğindeki sohbetten sonra etkinlik sona erdi.

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