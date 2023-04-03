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Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı
DENİZLİ’DE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETLİ KURYENİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.
DENİZLİ 03.04.2023, 10:21
Denizli’de otomobil ile motosikletli kuryenin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; siparişi müşteriye götürmek için yola çıkan Hakan B. idaresindeki 20 ADU 493 motosikletle, C.D. hakimiyetindeki 06 CHZ 623 plakalı otomobil İzmir Bulvarında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kurye, yol kenarına motosikletiyle fırladı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, yaralı kuryeyi, hastaneye kaldırırken, araçlarda ise maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.