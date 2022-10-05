Otomobille çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sipariş dağıtımı yapmak için yola çıkan Semih Parıltı, Gümüşler Bulvarında seyir halinde ilerlerken karşısında çıkan 09 CDV 17 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Parıltı, savrularak yere düştü. Kazayı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

Kazaya şahit olan bir doktor ise ağır yaralanan Parıltı’ya sağlık ekibi gelene kadar kalp masajı yaptı. Ağır yaralan Parıltı, olay yerine gelen ambulansla Denizli Servergazi Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosikletin parçalanarak hurdaya döndüğü kazada, her iki araç kullanamaz hale geldi. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kazaya karışan motosiklet ve otomobil yoldan kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralı kuryenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

Dışardan gelen gürültü sesiyle şaşkınlık yaşayan mahalle sakini Oktay Özalp, kaza yerine giden ilk vatandaşlardan biri olduğunu söyledi. Özalp, yaşanan kazalara ışıkların yetersiz olduğunu belirterek, “Biz içeride oturuyorduk. Bir büyük bir gürültü ses duyduk ve koşarak gelip baktık. Yerde motorcu bir yaralı vardı. Hemen ambulansı aradık. Ambulans olay yerine gelerek yaralıyı alıp hastaneye götürdü. Bu kazaların en büyük nedenleri bu yerin ışıksız olması. Burada her zaman kaza oluyor. Buraya bir ışık takılmasını talep ediyorum. Geçen hafta da aynı noktada da kaza olurken, bugün de gerçekleşti. Yetkilerden buraya ışık takılmasını rica ediyorum" dedi.