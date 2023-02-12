Otomobille çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı

Denizli’de sipariş dağıtımı için yola çıkan motosikletli kurye ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kurye ağır yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sipariş dağıtımı için yola çıkan İsmail O., hakimiyeti altındaki motosikletle, Mimar Sinan Caddesinde S.E. idaresindeki 20 ACJ 051 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak yere düşen kuryeyi gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekibi, ağır yaralanan kuryeyi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Motosikletin parçalanarak hurdaya döndüğü kazada, otomobilde de maddi hasar oluştu. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kazaya karışan motosiklet ve otomobil yoldan kaldırıldı.

Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.