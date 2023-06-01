Otomobille çarpışan 70 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
DENİZLİ’DEN UŞAK İSTİKAMETİNE MOTOSİKLETLE GİDEN 70 YAŞINDAKİ ADAM OTOMOBİLLE ÇARPIŞMASI SONUCUNDA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.
DENİZLİ 01.06.2023, 18:38
DENİZLİ(İHA) – Denizli’den Uşak istikametine motosikletle giden 70 yaşındaki sürücü, otomobille çarpışması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Çivril ilçesi Yukarı Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı üzerinde Uşak istikametine seyir halinde olan 70 yaşındaki Nail Çelik idaresindeki 20 APR 070 plakalı motosiklet ile Mustafa B.’nin kullandığı 46 AEN 957 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada Çelik ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Çelik’e yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 70 Yaşındaki Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti.