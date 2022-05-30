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Otomobilin hoparlörüne sakladığı uyuşturucuyla yakalandı

Denizli’de güvenlik güçleri tarafından düzenlen operasyonda, otomobilde hoparlör içerisine gizlenmiş vaziyette skunk maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli ile birlikte kentte uyuşturucu ticareti yapan 12 tacir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ 30.05.2022, 15:20
Otomobilin hoparlörüne sakladığı uyuşturucuyla yakalandı

Denizli’de güvenlik güçleri tarafından düzenlen operasyonda, otomobilde hoparlör içerisine gizlenmiş vaziyette skunk maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli ile birlikte kentte uyuşturucu ticareti yapan 12 tacir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. Kentte uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde alınan bilgiler üzerine, bir araçta yapılan aramada aracın hoparlör içerisine gizlenmiş vaziyette skunk maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı. Kentte yapılan ikinci operasyonda ise toplam 921 gram esrar maddesi, 407 gram skunk maddesi ile satışa hazır vaziyette çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ile yakalandı. “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 11 şüpeli ile birlikte aracına uyuşturucu madde gizleyen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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