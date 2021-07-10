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Otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçarak yuvarlandı. Araçta bulunan 5 kişi yaralı bir şekilde hastaneye götürüldü.

DENİZLİ 10.07.2021, 15:49
Otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı
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Denizli’nin Tavas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçarak yuvarlandı. Araçta bulunan 5 kişi yaralı bir şekilde hastaneye götürüldü.

Kaza, Tavas ilçesi Aktar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muğla’dan Denizli istikametine giden 50 D 0662 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kazada yaralanan 5 kişiye müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Ekipler yolda güvenlik önlemlerini alırken, şarampole uçan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.
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