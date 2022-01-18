Otomobil park halindeki çekiciye çarptı; 1ölü, 1 yaralı

Denizli’de sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobil, anayoldan tali yola geçerek park halinde çekiciye çarptı. Otomobilin kapısının çekicide kaldığı kazada yolcu konumundaki genç hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Acıpayam Bulvarı üzerinde Denizli istikametine doğru seyir halinde olan Altan Kaan Önel (22) idaresindeki 20 ADA 950 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ana yoldan tali yola geçerek park halindeki 20 AFY 70 plakalı çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin kapısı vinçte kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yolcu konumunda bulunan Emre Yüksel’in (22) hayatını kaybettiğini belirlerken, sürücü Önel’e yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerinin Yüksel’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.