banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Almanya’da maske cinayeti
Almanya’da maske cinayeti
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''

Otomobil motosikletle çarpıştı; 1 ölü, 1 ağır yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesinde motosikletle otomobil çarpıştığı kazada, yolcu olarak bulunan kadın hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü kocası ise ağır yaralandı.

DENİZLİ 22.09.2021, 09:20
Otomobil motosikletle çarpıştı; 1 ölü, 1 ağır yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesinde motosikletle otomobil çarpıştığı kazada, yolcu olarak bulunan kadın hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü kocası ise ağır yaralandı.

Kaza, Denizli’nin Tavas İlçesine bağlı Karahisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tavas ilçesinden Aydın Karacasu’ya bağlı Alimler Mahallesi’ndeki evlerine gitmek üzere motosikletle yola çıkan 25 yaşındaki Yusuf Ön ve eşi 21 yaşındaki Mercan Ön seyir halinde iken, motosikletlerine arkadan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki Mercan Ön ve eşi motosiklet sürücüsü Yusuf Ön, savrularak yola düştü. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri motosikletin arkasında yolculuk yapan 21 yaşındaki Mercan Ön, yaşamını yitirdiğini belirledi.

Motosiklet sürücüsü 25 yaşındaki Yusuf Ön ise ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından olay yerinden alınarak hastaneye götürüldü. Otomobil sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0