Oto ses ve görüntü sistemleriyle daha konforlu bir yolculuk mümkün

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de oto ses ve görüntü sistemleri sektöründe hizmet veren İsmail Uluyol, çok daha konforlu bir seyahati mümkün kılan bu sistemlerin aracın 2. el değerini de artırdığını belirtti.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Paşa Sound isimli iş yeri işleten İsmail Uluyol, oto ses ve görüntü sistemleri hakkında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Oto ses ve görüntü sistemlerinin araçlardan daha fazla keyif almaya doğrudan etki ettiğini belirten İsmail Uluyol, “Oto ses ve görüntü sistemleriyle yolculuk ne kadar uzun ve sıkıcı olursa olsun daha kolay geçebilir. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe hayatın içerisine yeni ve farklı donanımlar da girmeye devam ediyor. Belirli bir süredir araçlarda kullanılmakta olan oto ses ve görüntü sistemleri de gelişerek, daha farklı ve kaliteli bir hale geldi. Aracınız içerisinde değişim yapmak için oto ses veya görüntü sistemi almak isterseniz dikkat etmeniz gereken konular var. Konfor seviyesini üst noktalara taşımak için araç içerisinde yer alan ve kullanıcısı tarafından gerekirse farklı şekillerde de eklenebilen bu ürünler konusunda uzman kişiler tarafından araca uygulanması büyük önem taşıyor. Yolculuğu daha eğlenceli ve konforlu hale getiren sistemleri seçerken öncelikle bütçenizi ve ihtiyaçlarınızı belirlemelisiniz. Her zaman en pahalı ses sistemi, sizin ve arabanız için en iyi ses sistemi olmayabilir” dedi.

Aracınızın değerini artırmak mümkün

Ses ve görüntü sistemlerinin araçların 2. el değerini arttırabildiğine dikkat çeken Uluyol, “Arabanızdan keyif almak ve uzun süren yolculukları eğlenceli kılmak için ses ve görüntü sistemlerine yatırım yapabilirsiniz. Aracınızda bulunmayan bazı oto ses ve görüntü sistemlerine harici olarak alıp aracınıza takmanız çok kolay. Otomobil üreticileri, bu küçük ve işlevsel parçaları ekledikleri için donanım paketlerini yükseltebiliyor. Ses ve görüntü sistemi eklemelerinden dolayı donanım farklılıkları olabiliyor. Bu parçaları uyumlu şekilde seçerek aracınıza uygulayabilir ve değerini artırabilirsiniz” diye konuştu.