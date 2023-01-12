Otizmli çocuklar hemsball ile buluştu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen uluslararası projede Türkiye’den Denizli Otizm Derneği’nin yanı sıra İtalya’dan ve Portekiz’den de ortaklar yer alıyor. Hemsball’un otistik çocuklar üzerindeki yararlı etkilerini göstermek ve Avrupa’da Hemsball’u tanıtmak amacıyla 2022 yılında hayata geçirilen ve bu yıl da devam eden HERSA projesinin Denizli etabı etkinlikleri tamamlandı.

Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekibi tarafından Denizli Otizm Derneği ortaklığında hemsball çalışacak otizmli çocuklara yönelik ölçüm ve değerlendirmeler, Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde yapıldı. Otizmli öğrencilerin değerlendirmeleri Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü antrenörleri İpek Ulusan ve Sevcan Tetik tarafından yapıldı.

Projenin Denizli kamuoyuna tanıtıldığı toplantıda HERSA Proje Koordinatörü Berna Ayna, proje ile bilgileri ve yurtdışı ziyaretlerindeki deneyimlerini aktardı. Toplantıya katılanlar arasında yer alan Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlhan da hemsball ve otizmli bireylerin spor eğitiminin desteklenmesi konusunda her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Antrenörler Firdevs Türkeli ve Burak Öztürk, Türkler tarafından bulunan bir spor olan hemsballun özellikleri ve otizmli bireylere etkileri konusunda bilgiler verdi.

Bütün çalışmaların çok verimli geçtiğini ifade eden DOD Başkanı Burcu Bilik, "Proje çerçevesinde uluslararası ilk buluşma Ekim ayında Kuşadası’nda düzenlenerek eğitimcilerin eğitimi yapıldı. Kasım ayında da Türkiye ekibi İtalya ve Portekiz’i ziyaret ederek hem HERSA projesinin bu ülkelerdeki tanıtım toplantılarını hem de hemsball öğrenecek otistik çocuklara yönelik ölçümlemeleri tamamladı. Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekibini Denizli’de ağırladık. Hem onlara hem de bize kapılarını açan Merkezefedefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a ve Engelsiz Yaşam Akademisi yetkililerine ve ekibine ne kadar teşekkür etsek az. Ayrıca tanıtım toplantısına katılan otizmli çocuklarımıza ve ailelerimize, gönüllü eğitmenlerimize, uzmanlara, akademisyenlere, kamu ve yerel yönetim temsilcilerine de çok teşekkür ederiz. Uluslararası bir projesinin parçası olduğumuz için mutluyuz. Hep birlikte otizmli çocuklarımızın yararına güzel işler yapacağımıza inanıyoruz’’ dedi.