Otistik çocuklar hemsball öğrenecek

Aydın Gençlik İl Spor Müdürlüğü tarafından sunulan Türkiye’den Denizli Otizm Derneği’nin yanı sıra İtalya’dan ve Hollanda’dan da ortakların yer aldığı Erasmus+Spor KA2 projesi, "Otizme Doğan Güneş: Hemsball (Hersa)" kabul edildi. Proje sayesinde Hemsball’un otistik çocuklar üzerindeki yararlı etkilerini göstermek ve Avrupa’da Hemsball’u tanıtmak amaçlanıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Brüksel Merkezli 2021 yılı Erasmus+ Spor KA2 Projeleri kapsamında başvurduğu Otizme Doğan Güneş: Hemsball (HERSA) projesi ile hibe desteği almaya hak kazandı. Yeni bir spor dalı olan ve Avrupa’da bilinmeyen Hemsball’u tanıtmak ve Hemsball’un otistik çocuklar üzerindeki yararlı etkilerini gösteren uygulamalar yapmak amacıyla projenin geliştirildiğini belirten Denizli Otizm Derneği Başkanı Burcu Bilik, “Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek projenin ortakları arasında Türkiye’den Denizli Otizm Derneği, İtalya’dan Cus Palermo, Hollanda’dan Vso De Hoge Burg yer alıyor. Tüm ortakların eşit olarak çalışacağı bu projede her ortak dört gönüllü eğitmenle birlikte dört ay boyunca haftada iki saat, iki otistik çocuğa hemsball eğitimi verecek. Türkiye’de yapılacak ilk hareketlilik gezisinde, gönüllü eğitmenlere Hemsball ve otizm uzmanları tarafından gerekli bilgiler verilecek. Çalışmaların faydalarını değerlendirmek için ölçüm de yapılacak. Otistik çocukların yeteneklerinin ölçümleri, ölçüm uzmanları tarafından sertifikalı Bruininsky-Oseretsky tekniği ile alınacak. Proje kapsamında antrenman öncesi, antrenmanlar ve antrenman sonrası raporlar hazırlanarak Hemsball’un otizmli çocukların zayıf yeteneklerinin geliştirilmesine etkisi incelenerek sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak” dedi.