Örtü yangınında arı kovanları ve ağaçlar küle döndü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen örtü yangınında alevlerin metrelerce yükseldiği ağaçlar ile bir arıcının 7 kovanı küle döndü.

Yangın Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; içinde arı kovanlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı örtü yangını meydana geldi. Alev ve dumanları fark eden arıcı Mehmet Saygın, ihbarda bulunduktan sonra kovanlarını kurtarmak için canla başla mücadele etti. Bu sırada elleri ve ayakları yanan Saygın, ne yapsa da kovanlarını alevlerin arasından çıkaramadı. Alanda büyüyen alevler ağaçlara da sıçrarken, rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler alevlere hızla müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu metrelerce yükselen alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği alana Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Alevlerin bulunduğu alandan numune alan ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

“Kovanlarımı kurtaramadım, ellerim ve ayaklarım yandı”

7 kocanı küle sönen arıcı Mehmet Saygın, “Ben geldiğimde yangın başlamıştı. Arı kovanlarım vardı kurtarmaya çalıştım. Rüzgarın etkisiyle anız yangını birden büyüde ve arılarımı kurtaramadım. 7 kovan arım telef oldu. Kovanlarımı kurtarmaya çalışıyordum ama olmadı. Ellerim ve ayaklarım yandı” dedi.