Ormanlık bölgede köylüler nöbet tutmaya devam ediyor

Türkiye’de başta Akdeniz ve Ege Bölgesindeki orman yangınları nedeniyle Denizli’nin Çameli ilçesindeki vatandaşlarda mahalle giriş çıkışlarında nöbetlerini sürdürüyor. Tanımadıkları araçları durduran gençler, şüpheli buldukları araçları yakın mahalledeki nöbet tutanlara haber vererek orman güvenliğini gönüllü olarak sağlıyorlar.

Türkiye’de Akdeniz ve Ege Bölgesinde meydana gelen orman yangınlarının hemen ardından vatandaşlar ormanlık alanlarda nöbetler tutmaya başladı. Denizli’de Buldan, Tavas ve Honaz ilçesinde meydana gelen orman yangınları dolayısıyla tedbirleri arttıran vatandaşlar ormanların giriş ile çıkışlarında nöbet tutuyor. Çameli ilçesinde her mahallenin giriş ve çıkışlarına konumlanan vatandaşlar şüpheli gördükleri araçları durdurarak sorguluyorlar. Durmayan araçlar olduğunda ise jandarma ekiplerine haber verdiklerini belirten gençler, WhatsApp üzerinde oluşturdukları mahalle gruplarına plakayı yazdıklarını söylediler. Mahalle içerisinde ve ormanlık alanın iç kısımlarında ise ara ara motosiklet ile gençler devriye geziyor.

“Mahallemizde gece gündüz nöbet tutuyoruz”

Yörede orman yangını meydana gelmemiş olsa da vatandaşlar geceleri sıra sıra nöbet tutuyor. Birçok noktada geceleri nöbet tutarak orman yangınını başlatan kişi veya kişilerin olması halinde güvenlik yetkililerine ihbarda bulunmak için bekliyorlar. Nöbet tutarak yangın çıkması halinde ilk anda müdahale edebileceklerini belirttiler. Çameli ilçesi Kolak Mahallesi girişinde nöbet tutan Yasin Bozkurt; “Ege bölgemizde geçtiğimiz günlerde yangınlar çoğaldı. Bir doğal afet sayılır ama bize kalırsa yaktıklarını düşünüyoruz, bir terör örgütü olduğunu düşünüyoruz. Bizde kendi bölgemizde gençlerle nöbet tutmaya başladık. Çameli ilçesi Kolak Mahallemizde gece gündüz nöbet tutuyoruz. Yangınlar sönene kadar nöbete devam edeceğiz. Bildiğimiz, bilmediğimiz araçları durduruyoruz köy giriş ve çıkışlarında sorgulama yapıyoruz” dedi.

“Ormanların içerisine girerek devriye geziyoruz”

Köyün farklı noktalarında motosiklet, otomobil ile devriye gezen Şükrü Ölmez; “Gençlerimizden Allah razı olsun, elimizden geldiğince nöbet tutuyoruz geceleri ve devriye atıyoruz. Plakasını tanıdığımız kişilerin geçmesine izin veriyoruz, tanımadığımız kişileri durduruyoruz. Daha şüpheli araçları jandarma ya da ormana ihbarda bulunuyoruz. Arada ormanların içerisine girerek devriye geziyoruz ve oraları da kontrol ediyoruz” diye konuştu.