Ormanda bisikletten düşüp kan kaybeden genç için seferber oldular

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bisikletleriyle ormanlık alanda turlayan 3 gençten biri düşmesi sonucu kafasını taşa vurdu. Harekete geçen ekipler engebeli arazide uzun uğraşlar sonucu arkadaşlarının tampon yaptığı genci bularak hastaneye kaldırdı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde 3 genç bisikletlerini alarak ormanlık alanda tura çıktı. Kent merkezinden yaklaşık 10 kilometre uzaklaşan gençlerden Sabri K., bisikletle ilerlerken düşmesi sonucu kafasını taşa çarptı. Kan kaybeden arkadaşlarına ilk müdahaleyi yapan gençler, telefonun çektiği noktaya giderek ihbarda bulundu. İhbar üzerine güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Gençlerin bulunduğu noktayı tespit eden ekipler, engebeli arazide zamanla yarıştı. Ulaşımı zor olan noktaya uzun uğraşlar sonucu ulaşan ekipler, yaralı genci yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, arkadaşları ise ekiplerin yardımıyla kent merkezine götürüldü.