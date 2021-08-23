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Orman yangını hızlı müdahaleyle söndürüldü

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.

DENİZLİ 23.08.2021, 17:25
Orman yangını hızlı müdahaleyle söndürüldü

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Acıpayam ilçesi Yolçatı ve Suçatı Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler vatandaşlarla beraber yangında karadan müdahale ederken, 2 helikopter ise havadan söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin ve vatandaşların titiz çalışması sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, yangının çıkış sebebi hakkında çalışma başlatıldı.

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