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Orman işçilerine uygulamalı eğitim verildi

Denizli’de Çal Orman İşletme Müdürlüğü tarafından üretim, ağaç kesme, boylama ve standardizasyon tatbikatı yapıldı.

DENİZLİ 15.10.2021, 12:07
Orman işçilerine uygulamalı eğitim verildi

Denizli’de Çal Orman İşletme Müdürlüğü tarafından üretim, ağaç kesme, boylama ve standardizasyon tatbikatı yapıldı.

Denizli’nin Çal ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından üretim, ağaç kesme, boylama ve standardizasyon tatbikatı yapıldı. Tatbikatta damgada dikkat edilecek hususlar, üretimde verimliliği artırmak, standartlara uygunluk, kaliteli üretim, ürün zayiatlarının en aza indirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konuları anlatıldı. Üretime konu edilen ağaçlar üzerinde kesme ve boylama teknikleri gösterilirken, kesim teknikleri, ağaç kesme ve boylama ile üretimde iş sağlığı ve güvenliği konuları da uygulamalı olarak anlatıldı.

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