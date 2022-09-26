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Örgüt propagandası yapan terör yandaşı yakalandı

Denizli’de sosyal medya hesabı üzerinden örgüt propagandası yapan PKK’lı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

DENİZLİ 26.09.2022, 16:09
Örgüt propagandası yapan terör yandaşı yakalandı

Denizli’de sosyal medya hesabı üzerinden örgüt propagandası yapan PKK’lı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Denizli’de yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüt adına sosyal medyadan propaganda yapan biri tespit edildi. Kimlik tespiti sonrası harekete geçen ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. İfadesi sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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