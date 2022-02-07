banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti!
Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti!
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı!
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı!
Bugün hava nasıl olacak? 7 Şubat 2022 hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? 7 Şubat 2022 hava durumu...

Organik Ege pamuğundan üretilmiş tekstil ürünleri çevre dostu ve daha güvenli

Türkiye’de ilk kez organik pamuk kullanarak ev tekstili sektörüne öncülük yapan Ecocotton Üretim Sorumlusu Emel Uzunoğlu; “Organik pamuk üretiminde yalnızca doğal gübreler ve doğal ilaçlar kullanıldığından, organik pamuk sağlık açısından olduğu kadar çevre açısından da çok daha doğru bir tercihtir” dedi.

DENİZLİ 07.02.2022, 09:30
Organik Ege pamuğundan üretilmiş tekstil ürünleri çevre dostu ve daha güvenli

Türkiye’de ilk kez organik pamuk kullanarak ev tekstili sektörüne öncülük yapan Ecocotton Üretim Sorumlusu Emel Uzunoğlu; “Organik pamuk üretiminde yalnızca doğal gübreler ve doğal ilaçlar kullanıldığından, organik pamuk sağlık açısından olduğu kadar çevre açısından da çok daha doğru bir tercihtir” dedi.

Türkiye’de ev tekstilinin yüzde 50’sini üreterek ’Ev tekstilinin başkenti’ olan Denizli’nin öncü markası Ecocotton, organik ev tekstilinde sektöründe yüzde 100 organik pamukla üretim gerçekleştiriyor. Ecocotton, hayatın bir parçası olan tekstil ürünlerinde organik pamuk kullanarak ürettiği ürünleri, sağlıklı bir şekilde her an gibi bir zararlı kimyasal kullanılmadan satışa hazır hale getiriyor. Ecocotton Üretim Sorumlusu Emel Uzunoğlu organik Ege pamuğu kullanmasının sebebini, faydalarını ve özellikleriyle hangi üretim aşamalarından geçtiğini ayrıntılarıyla anlattı.

Neden organik pamuk tercih edilmedir?

Organik pamukları tercih ederek, zararlı kimyasal madde ve takviye ilaçların kullanılmadığı pamukları seçen Ecocotton, organik ürünler sayesinde insan sağlığını tehdit etmeyen ürünler üretiyor. Organik Ege pamuğunu tercih ettiklerini belirten Ecocotton Üretim Sorumlusu Emel Uzunoğlu; “Doğal üretilmiş ürünlerinde her biri üretim aşamasında kontrollü ve sertifikalı olduğu Gots-V standardı ile Ekotex-100 Class I belgeleri ile tescillenmiştir. Tekstil üretiminde en fazla kimyasal madde kullanılan tarım ürünlerinden biri pamuk olduğunu ve üretiminde en sık kullanılan kimyasal olan böcek ilacı, pamuğun büyüme sürecinde böceklere karşı koruma sağlar. Bu aşamada kullanılan ve çoğu kanserojen olan tüm kimyasallar da pamuğa geçer. Kullanılan suni gübre ve kimyasal ilaçlar hem doğayı kirletmekte hem de insan sağlığını tehdit etmektedir. Üstelik kullanılan bu ilaçların yalnızca yüzde 0,1’i mücadele edilen zararlılara ulaşmakta, geri kalan yüzde 99,9’luk miktar ise toprağa, suya ve havaya karışarak doğayı olumsuz yönde etkilemektedir. Pamuk üretiminde kullanılan bu kimyasal ilaçların bir bölümü giysinin yapısında kalarak, vücuda temas ettiğinde deriden kana ve dokulara geçebilmektedir. Bebekler ve çocuklar için olduğu kadar, yetişkinler için de deriden geçebilecek bu tür maddelerin kanda ve dokularda birikerek alerjik reaksiyonlara ya da daha ciddi hastalıklara neden olma riski yüksektir” dedi.

Organik pamukla ev tekstili üretimi sırasında neler olur?

Organik pamuk üretiminde ise kimyasal madde kullanımı yasak olduğundan, organik pamuktan üretilmiş giysilerin alerji ve hastalığa neden olma durumu çok düşük olduğunu belirten Ecocotton Üretim Sorumlusu Emel Uzunoğlu; “Birçok önemli markalar, özellikle bebek ve çocuk ürünleri başta olmak üzere ev tekstil ürünlerinde organik pamuğu tercih etmektedir. Organik pamuk üretiminde yalnızca doğal gübreler ve doğal ilaçlar kullanıldığından, organik pamuk sağlık açısından olduğu kadar çevre açısından da çok daha doğru bir tercihtir. Organik pamuk kullanımı sayesinde kimyasalların neden olduğu toprak, su ve hava kirliliği en aza indirgenebilmekte ve bu sayede daha temiz bir dünyada yaşayabilmek mümkün olabilmektedir. Organik pamuğun avantajlarından biri de kullanımda sunduğu farklılıktır. Üretiminde organik pamuk kullanılmış olan ev tekstil ürünleri normal pamuktan üretilenlere kıyasla daha esnek ve çok daha yumuşaktır. Bu yumuşaklığı sayesinde bebek cildi gibi kolay tahriş olabilecek hassas ciltlerde dahi rahatlıkla ve güvenle kullanılabilmektedir” şeklinde konuştu.

Organik ev tekstil ürünlerinin özellikleri nelerdir?

Organik pamuklarla üretilen ürünlerin kaliteli ve sağlıklı olduğunu açıklayan Ecocotton Üretim Sorumlusu Emel Uzunoğlu; “Kumaş iyi pamuktan üretilmişse hem kaliteli hem şık durur hem de güven verir. Organik kumaş terletmez ve vücut ısısını dengede tutar. Vücut gözeneklerinin nefes almasına yardımcı olan organik pamukla üretilen ürünlerde anti alerjiktir, ciltle uyumludur ve ciltte tahrişe sebep olmaz. Pamuk ürünlerin bakımı teferruatlı olduğu için mutlaka talimatlara uyarak yıkanmalıdır. Kumaş türleri içinde en sağlıklı olanı pamuktur” dedi.

Ecocotton, organik pamuk ev tekstil ürünleri neden tercih edilmelidir?

Organik ürünler, üretim süreçlerinde herhangi bir zararlı kimyasal madde ile takviye edilmediklerinden dolayı insan sağlığını tehdit etmeyen ürünler olduğunu açıklayıcı şekilde belirten Ecocotton Üretim Sorumlusu Emel Uzunoğlu, şunları kaydetti:

“Organik Ege pamuğundan üretilmiş bu ürünlerin her biri üretim aşamasından kontrollü ve sertifikalı olduğu GOTS-V standardı ile Ekotex-100 Class I belgeleri ile tescillenmiştir. Yüzde 100 en iyi kalite organik Türk Pamuğu, üretim süreçlerinde adil ücret ve çalışma koşullarıyla yüksek kalite üretim sağlar. Organik pamuklar, çevre dostu ve güvenli üretim ile ürünler, normal pamuklu ürünlere göre daha dayanıklı olduğu için uzun vadede çok daha ekonomiktir. Bebek ve çocuklarımız için yüzde 100 organik pamuğa sahip tekstil ürünleri kullanarak onların sağlıklarını korumalıyız. Organik pamuğun yetiştirilme ve işlenme süreçlerinde kimyasallar yerine doğanın devamlılığına katkı sunan, sürdürülebilir tekstili mümkün kılan metotlar kullanılır”

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Menemen Belediyespor 22 26
13. Gençlerbirliği 22 26
14. Boluspor 19 24
15. Kocaelispor 21 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11