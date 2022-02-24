Organ bağışında başarılı hastaneler ödüllendirildi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Denizli Devlet Hastanesi, Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri, Özel Tekden Hastanesi ve Özel Egekent Hastanesi, 2021 yılında gerçekleştirilen organ bağışları nedeniyle teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. Denizli Devlet Hastanesi, hastaneler sıralamasında Türkiye 4.’sü oldu.

Denizli’de 2021 yılında yapmış oldukları kadaverik donör organizasyonları ile organ bekleyen hastalara umut olan başarılı hastaneler ödüllendirildi. Denizli Devlet Hastanesi, Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri, Özel Tekden Hastanesi ve Özel Egekent Hastanesi yönetimine ve organ nakli koordinatörlerine Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin adına teşekkür belgeleri, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk tarafından takdim edildi.

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, hastane yönetici ve personellerine teşekkür ederek kadaverik donör organizasyonlarında başarılarının devamını diledi. Denizli Devlet Hastanesi’nin de Türkiye geneli donör çıkaran hastaneler sıralamasında 4. hastane olduğunu dile getiren Öztürk; “Beyin ölümü tespiti sonrası yapılan her organ bağışı Türkiye’de organ bekleyen 25 bin 250 hastaya yeni bir hayat olmaktadır. Bu kadar kıymetli bir durumdur. Sadece Denizli’de bin 93 diyaliz hastası var ve böbrek bekliyor. Müdürlük olarak bu anlamda bir farkındalık oluşturmak için 2019 yılında başlattığımız ‘Her Bağış Yeni Bir Hayat Projesi’ ile organ bağışında Denizli’de iyi bir ivme kazandık. Denizli’yi başarılı iller listesine taşıdık. Bu başarıyı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz de teşekkür belgesi ile ödüllendirdi. Bu başarıda emek veren Denizli Devlet Hastanesi, Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri, Özel Tekden ile Özel Egekent Hastanelerinin tüm yöneticilerini ve organ nakli koordinatörlerini tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Hep birlikte Denizli olarak bu başarıyı daha da üst seviyelere taşıyacağımıza inanıyorum. Bunun için pandeminin etkisiyle duraksayan proje faaliyetlerimize tekrar yoğunluk verdik. Denizli’de 2021 yılında 33 beyin ölümüne karşılık 20 organ bağışı gerçekleşti. Organları bağışlanan kişilerden alınan 2 kornea, 25 böbrek, 15 karaciğer, 1 akciğer, 2 kalp ile toplamda 45 hastaya umut olundu. Yine 2021 yılında 850 kişi de canlı organ bağışında bulundu ve kartlarını teslim aldı. İnşallah bu yıl hem canlı organ bağışında hem de beyin ölümü tespiti sonrası organ bağışında çok daha yüksek verilere ulaşırız. Bunun için de vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve organ bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Unutmasınlar ki; bir organ bir hayat kurtarmak demek” şeklinde konuştu.