banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar güne nasıl başladı?
Kısa çalışma ödeneği son kez uzatıldı...
Kısa çalışma ödeneği son kez uzatıldı...
NORMALLEŞME MART'TA BAŞLAYABİLİR...
NORMALLEŞME MART'TA BAŞLAYABİLİR...
Elon Musk hesabı ile binlerce Bitcoin çarpıyorlar
Elon Musk hesabı ile binlerce Bitcoin çarpıyorlar
banner448

Önallar Gıda, OKT Trailer 2. nesil süt tankerini teslim aldı

2015 yılından bu yana ürettiği yeni nesil süt tankeri ile yatırımcılarına kazanç sağlayan OKT Trailer, Ar-Ge çalışmaları kapsamında tankların sadece dış yüzeylerini değil iç yüzeylerini de parlak hale getirerek sütün kalitesini alışıla gelmiş çizginin dışında zirveye taşıdığı 2. nesil süt tankerinde yurt içi ve yurt dışı teslimatlarına devam ediyor. Firma tarafından üretilen 2. nesil süt tankerleri düzenlenen törenle Önallar Gıda firmasına teslim edildi.

DENİZLİ 18.02.2021, 08:16
2
Önallar Gıda, OKT Trailer 2. nesil süt tankerini teslim aldı

2015 yılından bu yana ürettiği yeni nesil süt tankeri ile yatırımcılarına kazanç sağlayan OKT Trailer, Ar-Ge çalışmaları kapsamında tankların sadece dış yüzeylerini değil iç yüzeylerini de parlak hale getirerek sütün kalitesini alışıla gelmiş çizginin dışında zirveye taşıdığı 2. nesil süt tankerinde yurt içi ve yurt dışı teslimatlarına devam ediyor. Firma tarafından üretilen 2. nesil süt tankerleri düzenlenen törenle Önallar Gıda firmasına teslim edildi.

Gıda lojistiğine sağladığı avantaj ve yenilikleri ile ilklerin markası olan OKT Trailer ihracat yaptığı birçok ülkenin farklı yol standartlarına ve coğrafi koşullarına özel olarak ürettiği süt tankerinde sektörünün öncüsü olmaya devam ederken, yenilikçi düşüncenin ve inovasyonun peşinden giderek Avrupa standartlarının en üst noktası olan parlak iç- dış yüzeyi, fazla yük taşıma kapasitesi ve kullanım kolaylıkları sağladığı 2. nesil süt tankerini Türkiye’de lider seviyeye konumlandırdı.

Önallar Gıda olarak üç nesildir devam eden marka yolculuğunda işlerini her zaman severek yaptıklarını dile getiren Önallar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Önal gerçekleştirilen teslimat töreninde yaptığı konuşmada; "Süreç yönetimimizin her aşamasında alanında uzman kadromuz ve teknolojik imkanlarımızla ülkemizin güvenine layık, sofralarına ayrıcalıklı lezzet katacak ürünler üretmeye çalışıyoruz. Bu ürünlerin üretimin her aşamasında performansımızı en üst seviyeye taşımamız gerektiği bilinci ile OKT Trailer süt tankerinin sağlıkla taşıdığı sütleri işlemeye ve böylece Türkiye’nin dört bir tarafına sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere bizim için en öncelikli nokta ürünlerimizin kalitesinin yanı sıra hijyen ve halk sağlığıdır. Bünyemizde bulunan süt ve süt ürünlerimiz haricinde İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale olmak üzere birçok ilde çiğ süt dağıtımı da gerçekleştiriyoruz. Bunun için taşınan sütün tüm özelliklerinin dolumdan boşaltımına kadar çok iyi korunması gerekmektedir. Ayrıca boşaltım sonrası tank içi temizliği ile de sütün tutunması ve bakteri oluşumunun engellenmesi gerekmektedir. OKT Trailer süt tankeri ile işlediğimiz sütün değerine sahip çıkarak, bizi biz yapan bu toprakları ve değerlerini korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye bir ilki daha kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen OKT Trailer Satış ve Pazarlama Müdürü Murat Bakırcı, “Müşterilerimizi yeni ürünler ile tanıştırarak, dünya standartlarında üretim kalitesi ile ülkemizi sektör bazında başarı ile temsil etmek için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veriyoruz. 2015 yılından buyana ürettiğimiz yeni nesil süt tankerinde taşıma kalitesini arttırmak için yapılan çalışmalar kapsamında sadece dış yüzey değil tank iç yüzeyinde de aynı kalite performansı ile tam koruma sağlıyoruz. Böylece işletmelerin daha sağlıklı süt taşımasına imkan sağlıyoruz. 2. nesil süt tankeri ile OKT, sütün kalitesini korumaya yönelik özel ve ısı yalıtım malzemesi ve fazla bölme sayısı kullanılmasına rağmen daha çok süt taşıma imkanını sunarak güvenli hafiflikten ödün vermeden bu konudaki tecrübesini Avrupa standartlarına konumlandırdı. Türkiye’deki yeni girişimlere ufuk açarak üreticilerin öngörülerinin geliştirilmesine vesile olan OKT Trailer 2. nesil süt tankeri ile bu konuda da ülkemizdeki üreticilerin kalite standartlarını yükseltmelerine yönelik çıtayı bir üst seviyeye taşıdı. Bugün 63 yıldır Türkiye’de sunduğu hizmetleri ile süt ve süt ürünleri sektörünün öncüleri arasında yer alan Önallar Gıda’ya süt lojistiğinde kullanmaları için teslimatını gerçekleştirdiğimiz 2 adet süt tankerlerimiz ile halk sağlığının korumasına ve ürünleri ile damak lezzeti sunmalarına vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

OKT Trailer’da yapılan teslimat töreni Önallar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Önal, OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş ve Yurt İçi Satış Pazarlama Müdürü Murat Bakırcı‘nın katılımı ile sosyal mesafe kuralları dahilinde gerçekleştirildi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 23 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 24 27
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 24 19
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 22 55
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 23 28
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16