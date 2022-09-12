On binlerce Denizlili boğa güreşinin heyecanını yaşadı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde kentte ilk kez düzenlenen boğa güreşlerine on binlerce vatandaş akın etti. 80 pehlivan boğanın kıran kırana mücadelesinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası’nı Denizli’den “Kasap Bey” kazanırken, baş güreş mücadelesinde ise “Cumali Reis” birinci oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yörük kültürünün önemli bir geleneği olan boğa güreşlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kentte ilk kez Denizli Büyükşehir Boğa Güreşleri’ni düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi’nde gerçekleşen programa Denizlililer başta olmak üzere çevre illerden de güreş severler bu özel organizasyona akın etti. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, davetliler ve onbinlerce vatandaş katıldı. Tribünleri tamamen dolduran seyircileri selamlayan Başkan Zolan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Denizli’nin yanı sıra Aydın, Muğla, İzmir ve Artvin başta olmak üzere çevre illerden katılan 80 pehlivan boğanın kıran kırana mücadelesi nefesleri kesti. Programa kadın ve çocuklar da yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Denizli’de ilkleri gerçekleştiriyor

Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada Denizli’de bir ilke daha imza attıkları boğa güreşlerine hemşehrilerinin gösterdikleri ilgi ve katılımdan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Başkan Osman Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi’mizde bugüne kadar deve güreşleri, atlı cirit ve okçuluk yarışmaları, yağlı pehlivan güreşleri gerçekleştirdik. Bugün de Denizli’de ilk olarak boğa güreşleri yapılmaya başlandı. Ben bu yoğun ilginiz ve gösterdiğiniz sevgi ve coşkudan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

Öte yandan 80 pehlivan boğanın kıyasıya mücadele ettiği güreşlerde vatandaşlar bir yandan güreşleri heyecanla izlerken diğer yandan da cep telefonlarıyla o anları görüntülemeyi ihmal etmedi. Akşam saatlerine kadar süren Denizli Büyükşehir Boğa Güreşleri’nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası da sahibini buldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası’nın sahibi Denizli’den “Kasap Bey” olurken, başgüreş mücadelesini ise “Cumali Reis” adlı boğa kazandı.