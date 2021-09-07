Olimpiyat Şampiyonundan Müdür Ekici’ye ziyaret

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’ndan altın madalya alarak Türkiye’yi bir kez daha gururlandıran Goalball Kadın Milli Takımı ülkeye döndü. Milli Takım oyuncusu Şeydanur Kaplan’ı İl Milli Eğitim Müdürü makamında kabul etti.

İlimiz Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü Sporcusu ve aynı zamanda Şampiyon Goalball Kadın Milli Takım oyuncusu Şeydanur Kaplan’ı İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici makamında kabul etti. Olimpiyat Şampiyonumuzu kapıda karşılayan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici “Ülkemize ve şehrimize büyük bir gurur yaşattınız. Olimpiyat Şampiyonu Milli Takımımızdan bir oyuncumuzunda şehrimizden olması bizlerde ayrı bir sevinç yaşattı. Şeynanur ile olimpiyatlar öncesi ilk buluşmamızda Denizli’ye madalya ile döneceğiz sözü vermişti. Olimpiyatlarda madalyayı aldığı anda çok duygulandım. Ülkemiz adına şehrimiz adına çok güzel bir başarıya imza attılar. İlimiz Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Denizli Görme Engelliler Okulumuz akademik alanda başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanda da büyük başarılara imza atıyor. Şeydanur ve takım arkadaşları bize bir kez daha “Hayatta Engel Yoktur” mesajını verdi” dedi.

“Hayallerimizin gerçek olması bizi çok sevindirdi”

Şampiyonluğun hayallerini süslediğini belirten Olimpiyat Şampiyonu Şeydanur Kaplan, “Uzun süre olimpiyatlara hazırlandık. Takım olarak şampiyon olacağımıza inandık. Şampiyonluk hayallerimizi süslüyordu. Hayallerimizin gerçek olması bizi çok sevindirdi. Tüm ülkenin desteğini arkamızda hissettik. Şampiyon olduktan sonra İstiklal Marşımız okunurken tüm olimpiyat serüvenimiz film şeridi gibi gözümün önünden geçti” dedi.