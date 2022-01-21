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Ölçü ve tartı aletlerinde muayene zamanı

Denizli İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ve damgalama işlemleri için 1 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında başvuruların yapılması gerektiğini hatırlattı.

DENİZLİ 21.01.2022, 08:56
Ölçü ve tartı aletlerinde muayene zamanı

Denizli İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ve damgalama işlemleri için 1 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında başvuruların yapılması gerektiğini hatırlattı.

Denizli İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; elektrik, su ve gaz sayaçları, naklimetre ve hububat muayene aleti için başvuru Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne yapılacak. Otomatik tartı aletleri, kesintili toplayıcı, sürekli toplayıcı, otomatik gravimetrik dolum terazisi, otomatik kütle belirleme terazisi, 1 ve 2. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı pazar yerleri dışında kullanılan ve tartım kapasitesi 2 bin kilogramın altında olan 3. ve 4. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, taksimetreler, egzos emisyon ölçme cihazları, takograflar, ısı sayaçları, hız tespit cihazları, ortalama hız tespit cihazları için başvuru yetkili muayene servislerine yapılacak. Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2 bin kilogramın altında olan III. ve IV. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2 bin kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler, uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kilograma kadar (5 kilogram dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri için başvuru grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına yapılacak. Sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri (akaryakıt sayacı, LPG sayacı, adblue sayacı, süt sayacı ve diğer sistemler), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri (F1 ve F2 sınıfı), 5 kilogramdan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2 bin kilogramın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ve aks kantarları için başvuru Türk Standartları Enstitüsü’ne yapılacak. Ayrıca belirtilen süre içerisinde ilgili kuruma müracaat etmeyerek “damgası geçmiş ölçü aleti kullanmak” fiilini işledikleri tespit edilenlere her bir ölçü ve ölçü aleti için ayrı ayrı olmak üzere 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15. maddesinin “c” fıkrasına göre 911 TL ile 18 bin 217 TL arasında idari para cezası uygulanacağı duyuruldu.

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