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Okulum Temiz Belgelendirmesinde yüzde 100 başarı sağlandı

“Okulum Temiz” belgelendirme programında 26 kişilik ekip, Eylül 2020 ve 2021 Ocak ayı sonu itibariyle Denizli’deki yüz yüze eğitim yapan 691 resmi okulda yoğun çalışma gerçekleştirdi. Okulların tamamında gerekli rehberlikler yapılırken, ’Okulum Temiz Belgesi’ almaları sağlandı.

DENİZLİ 23.02.2021, 16:35
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Okulum Temiz Belgelendirmesinde yüzde 100 başarı sağlandı

“Okulum Temiz” belgelendirme programında 26 kişilik ekip, Eylül 2020 ve 2021 Ocak ayı sonu itibariyle Denizli’deki yüz yüze eğitim yapan 691 resmi okulda yoğun çalışma gerçekleştirdi. Okulların tamamında gerekli rehberlikler yapılırken, ’Okulum Temiz Belgesi’ almaları sağlandı.

Tüm dünyayı sarsan korna virüs pandemi sürecinde ülkemizde 16 Mart 2020 tarihinden itibaren okullarımızda yüz yüze eğitim geçici süre ile durduruldu. Eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin güvenli bir şekilde sürdürebilmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü” imzalandı. İmzalanan protokolle “Okulum Temiz” belgelendirme programı başladı. Program kapsamında illerde denetim komisyonları kuruldu. İlimizde de bugün itibariyle gerekli eğitimlerden geçmiş 26 kişilik bir ekip Eylül 2020 tarihinden itibaren hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. 2021 Ocak Ayı sonu itibariyle Denizli’de yüz yüze eğitim yapan 691 resmi okulun tamamında gerekli rehberlikler yapılarak Okulum Temiz Belgesi almaları sağlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici Denizli’de yüz yüze eğitim yapan tüm okulların Okulum Temiz Belgesi almasında üstün gayretli çalışmalara imza atan denetim komisyonu ile bir araya geldi.

“Geride bıraktığımız süreci çok iyi bir şekilde yönettik”

Geçtiğimiz son bir yılda bizlere karşı karşıya olduğumuz bu görünmez düşmanın ne kadar tehlikeli olduğu konusunda büyük tecrübeler yaşattığını belirten Müdür Süleyman Ekici “İş Sağlığı ve Güvenliği Şubemiz pandemi süreci başladığı günden itibaren okullarımızda temizlik, hijyen ve personel eğitimleri konusunda rehberlik çalışmaları yaptılar. Geride bıraktığımız süreci çok iyi bir şekilde yönettik. Bakanlığımızın yaptığı protokolle belgelendirme süreci çalışmalarımızı sahada dört koldan yürüttük. Bugün geldiğimiz noktada tüm resmi okullarımız Okulum Temiz Belgesine sahiptir. Öğrencilerimizin ve toplumumuzun sağlığı açısından en hızlı süreçte çalışmalarımızı tamamladık. Tüm ekibimizi tebrik ediyorum” dedi.
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