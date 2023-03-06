DENİZLİ (İHA) – Uşak’ın Sivaslı ilçesi sakinleri, 11 ilde 45 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Eğitim gördüğü anaokulu yıkıldı sanıp kumbarasıyla yardıma koşan 5 yaşındaki Recep Eymen Özkan’ı teselli etmek ise İlçe Kaymakamı Funda Hamza Çaldağı’ına düştü.

İlçe Kaymakamı Funda Hamza Çaldağı’nın koordinesinde seferber olan ilçe halkı, bugüne kadar deprem bölgesine 10 tır yardım malzemesi yolladı. Sivaslı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Sivaslı Gençlik Merkezi üyesi ve gençler ve minik çocuklar, iyilik yarışında bayrağı en önde taşıyan kesimler oldu.

Sivaslı Kaymakamlığı koordinesinde, Sivaslı ilçesinde toplanan 10 tır yardım malzemesi toplandı ve afet bölgesine ulaştırıldı. Yakacak odun, battaniye, hijyen malzemeleri, kuru gıda, kıyafet, bebek bezi, bebek maması, ısıtıcı gibi pek çok yardım malzemesi, Sivaslı Gençlik Merkezi üyesi gençler ve ilçe halkı tarafından toplandı. Gençler köy köy dolaşarak kadınların evlerinde yaptığı, ekmek ve bazlamaları ilçe merkezine getirdi.

Okulu yıkıldı sandı ağlayarak kumbarasını bağışladı

Deprem haberini duyduğunda ilçede eğitim gördüğü anaokulu binasının yıkıldığını sanan 5 yaşamındaki Recep Eymen Özkan, kumbarasını kaptığı gibi yardım merkezine koştu ve ağlayarak okulunun yapılmasını istedi. Küçük çocuğu teselli etmek de genç Kaymakam Funda Hamza Çaldağı’na düştü.

Ayaz ve Hatice kardeşler biriktirdiği harçlıkları bağışlarken bir kâğıda not yazdı. Notta ‘’Biz Uşak iline bağlı Sivaslı ilçesinde yaşayan Ayaz ve Hatice Erdoğan kardeşleriz. Bu bizim biriktirmiş olduğumuz para. Kahramanmaraş’taki depremzede kardeşlerimize gönderiyoruz” ifadesine yer verildi.

Derin Sazak’ta (5) depremzede kardeşlerine en sevdiği oyuncakları gönderirken “Benim adım Derin Sazak. Ben deprem olduğu için çok üzüldüm. Annemle haberleri izliyoruz. 5 yaşındayım ve yazı yazmayı bilmiyorum. Anneme yazdırıyorum. Haberlere hep üzülüyoruz. Allah size yardım etsin. Bende size oyuncaklarımdan gönderiyorum. Sizi çok seviyorum. İnşallah siz de görünce mutlu olursunuz’’ şeklinde bir not iliştirdi.

“Bu acı günleri yardımlaşarak atlatacağız”

Deprem süresince neredeyse 24 saat yardım etmek için çalıştıklarını söyleyen Sivaslı Gençlik Merkezi üyesi Tuğba Doğu, “Yaşadığımız bu zor zamanlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı spor salonları, gençlik merkezleri, genç ofisleri, kız/erkek yurtları, kamp eğitim merkezleri gibi tesislerimiz de bütün imkânları ile 7/24 sıcak yemek, içecek ve barınma hizmeti vermek için afetzede vatandaşlarımıza açıldı Yeniden başlamak için, tüm acılarımızı geride bırakmak için, kapkara bulutları dağıtmak için bu zorlu süreci hep birlikte yardımlaşarak atlatacağız. Tüm yaralar sarılana dek kardeşlerimizin yanındayız. Tek güç, tek yürek, tek duayız. Sivaslı Gençlik Merkezi üyeleri olarak 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Gönül birliğiyle yaralarımızı sarmak için emek veren, samimiyetle elinden geleni yapan tüm gönüllülerimize teşekkürü borç biliriz” şeklinde konuştu.