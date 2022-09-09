Okulların açılmasına günler kala kırtasiyelerde telaş devam ediyor

Denizli’de yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler, velilerin kırtasiyelerdeki alışveriş telaşı devam ediyor.

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de hem veliler hem de öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının heyecanı yaşamaya başladı. Hafta başında kademeli olarak anasınıfları ve ilkokul 1. sınıf eğitimlerinin başlaması ve yeni ders zilinin Pazartesi günü çalacak olması nedeniyle ihtiyaçların giderilmesi için telaş sürüyor. Veliler, geçen yıl bir ilkokul öğrencisinin 750 TL olan okul masrafının bu yıl bin 500 - 3 bin TL bulduğu iddia ediyor.

“Satışlar da patlama var”

Fiyatlardaki artışların kendilerinden kaynaklanmadığını savunan kırtasiyeci Emin Karahan, “Önceki yıllara göre fiyatlar yüksek ama bizimle alakası yok. Yüzde 100’e varan bir artış var fiyatlarda. Fakat biz elimizden geldiği kadar, her bütçeye uygun ürünler getirip satmaya çalışıyoruz. Vatandaşın zorlanmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün bir öğrencinin kırtasiye masrafı en az bin 500 liradan başlıyor. Tercihe göre 2 ila 3 bin liraya kadar çıkabiliyor. Yani bu alacağınız ürüne göre değişiyor tabii ki. Okul sezonunun açılmasıyla yoğunluk her gecen artıyor. Okulların açılmasıyla kırtasiye piyasasında yoğun bir talep var. 1 ay öncesinde kırtasiye malzemeleri ile doldurduğumuz raflar, yavaş yavaş boşalmaya başladı. Satışlarımız şuan çok iyi, Allah bereket versin. Okul ürünleri içinde en büyük artış ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da okul harcamalarının en büyük kalemi olan çantalarda yaşandı. Geçen yıl en fazla 80 lira olan standart okul çantalarının bu yıl ki fiyatı 150-250 liraya kadar ulaşıyor” dedi.