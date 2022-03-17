Okullar arası başarı ve imkan farklılıkları, ortadan kalkıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla “Temel Eğitimde 10 Bin Okul” projesi hayata geçirildi. Denizli’de projeye dahil olan okullarda yapılacak çalışmalar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değerlendirme toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB)okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla “Temel Eğitimde 10 bin Okul” projesi hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan projenin detayları ve ilimizden projeye dahil olan okullarda yapılacak çalışmalarının değerlendirme toplantısı Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, ve proje kapsamındaki Okul Müdürleri katıldı. Proje kapsamında seçilen temel eğitim okullarının altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek uygulama hayata geçirilecek. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmasında, “Bakanlığın açıkladığı ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul” projesi kapsamında yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere 19 ilçe Milli Eğitim Müdürü ve projede yer alacak okullarımızın müdürleri ile bir toplantı organize ettik. Bakanımızın da uzun zamandır ifade ettiği gibi ve ayrıca MEB Şura kararlarının da ana temasını oluşturan ‘Eğitimde Fırsat Adaleti’ temasının saha yansıması bu projedir” dedi.

“21. yüzyılda becerileriyle donanmış öğrenciler yetiştirmektir”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasının devamında, “Okullarımızın alt yapısından başlayarak yapacağımız iyileştirmeler ve ardından eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların yer alacağı proje kapsamında atılacak adımları, personel eğitimi, öğrencilerimizin farkındalık düzeylerini artırma, velilerimize yönelik yapacağımız faaliyetler takip edecek. Tüm kapsamı göz önüne aldığımızda, projenin sahip olduğu bütüncül yaklaşım ve oluşturulan faydalar zinciri sayesinde kazanan Milli Eğitim’imiz olacak. Aslında tüm eğitim çalışmalarının yegane amacı 21. yüzyılda becerileriyle donanmış öğrenciler yetiştirmektir. Bunu sağlamak için de değişen dünya şartları, eğitimde yeni yaklaşımlar ve değerler, iyi örnekler gibi önemli olguları bir bütün olarak sahada uygulayamaya devam edeceğiz. Proje kapsamında ilimizde öncelik olarak 70 okulumuzda çalışmalarımızı sürdüreceğiz, ancak bu çalışmaların helezonik bir etkisi olacak. Okul ve ilçeler arası entegrasyonlarla beraber bu etki Denizli’nin tümüne yayılacaktır. ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul’ projesi, eğitimin niteliğinin desteklenmesine altyapı oluşturan bir Eğitim Projesidir” diye konuştu.