Okullar açıldı, Büyükşehir otobüs seferlerini artırdı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı açılmasının ardından belediye otobüslerinin sefer sayılarını artırdı. Öğrencilerin eğitim kurumlarına zamanında ve güvenli ulaşımı için çalışan Büyükşehir Belediyesi, otobüslerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini hassasiyetle yürütüyor.

Denizlililerin daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahati için tercih ettiği Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 2021-2022 eğitim öğretim yılının açılmasının ardından sefer sayıları artırdı. Denizli’de şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bu kapsamda öğrencilerin eğitim kurumlarına zamanında ve güvenli bir şekilde ulaşması için yoğun bir çalışma sürdürüyor. İhtiyaç olan hatlarda sefer sayılarını sıklaştırarak başta öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşların kesintisiz ulaşım hizmetinden faydalanması için çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesindeki tüm otobüslerin temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini de aksatmadan devam ediyor.

Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri hassasiyetle devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içinde hizmet verdiği 230 otobüs vatandaşların hijyenik bir ortamda seyahat etmesi için her gün iç-dış temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçiriliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesisleri’nde yapılan otobüs temizliği için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler kullanılıyor. Otobüsler seferlerine çıkmadan önce mutlaka temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçiriliyor.

Denizli Öğrenci Kart’ta son vize tarihi 1 Ekim

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu Denizli Öğrenci Kartlarında vize döneminin devam ettiği Denizli Öğrenci Kartlarının son vize tarihinin ise 1 Ekim 2021 olduğu ifade edildi. Vizesi yapılmayan Denizli Öğrenci Kartlarının 2 Ekim 2021 tarihinden sonra ise geçersiz kart olacağına dikkat çekildi.