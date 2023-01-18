Okul yöneticileri ve rehber öğretmenlere diyabet eğitimi veriliyor

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasında imzalanan protokolü dahilinde Diyabet rahatsızlığı eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları için "Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu" hazırlanarak Kasım 2022’de erişime açıldı.

Günümüzün en yaygın rahatsızlıkları arasında yer alan Tip 1 diyabet tanısı bulunan yaklaşık 23 bin öğrencinin okulda geçirdiği sürede okul yöneticileri, öğretmenler ve çalışanlarının diyabet konusundaki farkındalığı büyük önem taşıyor.

İlimizde de 2017 yılından itibaren diyabet rahatsızlığı olan öğrencilerin okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerine yönelik verilen diyabet eğitimleri "Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu" kurulması ile önleyici sağlık hizmetleri çerçevesinde tüm okullar bazında genişletildi.

Denizli geneli 19 ilçede görevli okul yöneticileri ve rehber öğretmenlere yönelik yapılacak seminerlerin ilki Merkezefendi Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Didem Yıldırımçakar tarafından Merkezefendi Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen seminere İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Müdür Yardımcısı Ragıp Çelik, okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında “2022-2023 eğitim-öğretim yılının son haftasındayız. 06 Eylül’de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi başarılı bir şekilde tamamlanıyor. İlimiz eğitim alanında öncü iller arasında gelmektedir. İlimizin eğitimde hedeflerine ulaşması ve başarıları ekip çalışması ile gelmektedir. Değerli öğretmenlerimize yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum.

Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlıkları bizim için büyük önem arz ediyor. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile insanların hareket alanları kısıtlandı. Bunlarla da başta obezite ve diyabet gibi rahatsızlıklar daha da arttı. Eğitimciler olarak sağlıklı nesiller yetiştirme ile ilgili bir görevimiz var. “Öğretmenlik; devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler olarak mahiyetimizdeki öğrencilerimizin her şeyinden sorumluyuz. Bu anlamda da her şeyin başı sağlık diyoruz. Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı ile Diyabet Derneğinin 2017 tarihinde başlayan programı ilimizde de uygulanıyor. Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformunun hayata geçirilmesi ile tüm okullarımızı kapsayarak diyabet bilincinin gelişmesi ve diyabet rahatsızlığı olan öğrencilerimize okulda geçirdiği sürede rahatsızlığı konusunda rehberlik ve tedavisine destek olunması amaçlanıyor. Pamukkale Üniversitemizden Didem Yıldırımçakar hocamız bugün diyabet eğimlerini verecek. Kendilerine ilimiz eğitimine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim. Tüm veli, öğretmen ve okul yöneticilerimizi platformu kullanmaya davet ediyorum” dedi.

"Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu"

Diyabetli çocukların okulda güvenli bir şekilde zaman geçirmelerini sağlamayı, başta öğretmenler olmak üzere tüm okul çalışanlarına eğitim vermeyi amaçlayan platform için yeni videolar hazırlandı. Bunun yanında şimdiye kadar yapılmış belgeseller ve çalışmalardan da faydalı olabilecekler platforma eklendi.

Acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği ve zorunlu bilgilere dair kaynak oluşturulan platformda öğretmenler, 1, 2 ve 3. seviye eğitimlerini tamamlayarak "Okulda Diyabet Programı Eğitim Belgesi" alabiliyor.