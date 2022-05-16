Okul panellerinin sonuncusu yapıldı

Denizli’de il paneli öncesi son Anadolu Mektebi Yazar Okuması Servergazi Anadolu Lisesi Öğrencileri tarafından yapıldı.

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları “Mustafa Kutlu” okul panellerinin sonuncusu Servergazi Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Merkezefendi İlçesi Severgazi Anadolu Lisesi Konferans Salonunda katılımcılarını ağırlayan panele eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, 1 danışman öğretmen, 1 panel yöneticisi ile 4 panelistin katkı ve sunumlarıyla tamamlandı. Panelin ardından; Denizli’de, katılımcı okullar Haziran ayındaki il paneli için hazırlıklarını sürdürmeye devam etti.