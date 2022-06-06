Okul koroları hünerlerini sahneledi

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Pamukkale İlçesi Tekkeköy Ortaokulu koordinesinde gerçekleştirilen Denizli Okul Koroları Festivalinde 20 okul korosunun sergilediği performanslar beğeni topladı.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan Korofest Denizli’nin açılışına Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in eşi Fulya Atik Hanımefendi, Vali Yardımcısı Rıza Dalan, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Tekkeköy Ortaokulu Müdürü Ahmet Dereköy, okul müdürleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Korofest Denizli Okul Koroları Festivali açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyerek; aslında bizim duracağımız hizayı da bize net bir şekilde göstermiştir. Yalnızca yeme içme gibi asli ihtiyaçlarının karşılanması insan için kâfi değil. Akademik başarıların da olması gerekir; ancak bunun yanında bilişsel, duyusal, sanatsal etkinlikler içerisinde insanın kendini ifade etmesi gerekiyor. İnsanoğlu duygulardan müteşekkildir. Bu sebeple ileride iz bırakıcı faaliyetlerde bulunabilmeleri için gençlerimizin sanatla, sporla, kültürle çok erken yaşlarda buluşması gerekiyor. Bizler de, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, hedefimizi bu şekilde koyduk. 6 Eylül’de başlayan bu serüvenimiz yılsonunda okullarımızın çok farklı, özel ve güzel etkinlikleriyle inşallah taçlanacak. Akademik anlamda Denizli adına geçen hafta açıklanan bir veri vardı. İlimiz YKS’de başarı sırası ortalamalarına göre Türkiye 4.’lüğü elde etti. Buna destek olan tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Tekkeköy Ortaokulu’nun böylesine prestijli bir çalışmada var olması, orada güzel şeylerin yapıldığının da aslında önemli bir göstergesidir. Kıymetli Okul Müdürünü, değerli öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Sabah açılış programı ile başlayan festival 3 oturumda devam etti. Okul Koroları Festivaline 20 ayrı koroda toplamda 800 korist katıldı. Gün boyu süren Korofest Denizli etkinliğini yaklaşık 2 bin 500 kişi takip etti.