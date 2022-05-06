Oğuz Bey’in torunları bolluk ve bereket için 28 koyun ile 1 dana kurban edecek

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi’nde yaşayan Oğuz Bey’in torunları, 700 yıldır ‘Taşkın Dede’ ismiyle yapılan bolluk bereket ve yağmur duası için bir araya gelecek. 28 koyun ve 1 dananın kurban edeceği etkinlikte, bulgurdan hazırlanacak 5 bin kişilik yahni, aşure ve keşkek ikram edilecek.

Denizli’nin Acıpayam İlçesine bağlı Alaattin Mahallesinde 700 yıldan bu yana devam ettirilen Taşkın Dede Yağmur Duası, 8 Mayıs Pazar günü Taşkın Dede Türbesi’nin bulunduğu bölgede yapılacak. Geleneksel duada 28 kazanda hazırlanacak, 5 bin kişilik yahni, keşkek ve aşure ikram edilecek.

Mahallede sakinler tarafından imece usulüyle her yıl Taşkın Dede etkinliğinin düzenlendiğini belirten Alaattinliler Yardımlaşma Derneği (AYDER) Başkanı Hüseyin Okcan, herkesi duaya katılmaya davet etti. AYDER Başkanı Okcan, “Her yıl türbesinde hayır yaptığımız Taşkın Dede ismiyle bilinen Alaattin Han, Oğuz Bey beyliğinin kurucusudur. Oğuz Bey’in de oğludur. Alaattin Mahallemizin de kurucusudur. Mahallemiz ismini Alaattin Handan almıştır. Lakabının ‘Taşkın’ olmasının sebebi ise o dönemde yapılan savaşlarda ordunun en önünde yer alarak gösterdiği kahramanlıklardan kaynaklanmaktadır. Yaklaşık 700 yıldan bu yana yapılan bu etkinliğimiz sayesinde birlik ve beraberliğimiz artıyor. Topraklarımız bereketleniyor. Bu etkinliğimiz bize dedelerimizden miras kaldı. Bizde çocuklarımıza bırakacağız. Taşkın Dede’yi mahallemizin kurucusunu her zaman hayırla yad edeceğiz” dedi.

Kaşığınızla gelin

Etkinliği bilen herkesi davet eden AYDER Başkanı Okcan, “Bu yıl etkinliğimiz 8 Mayıs Pazar günü Acıpayam Alaattin Mahallesinde saat 11’de başlayıp 14 30’da bitecek. Alaattin halkının hayırsever vatandaşların desteğiyle yapılan bir hizmettir. Köylüm hemşerilerimle gurur duyuyorum. 28 tane küçükbaş hayvan, bir büyük baş hayvan, kesimiyle 700 yıllık gelenek olan hayrımızı yapacağız. Bu yağmur duasıdır. Bütün dışarıda olan arkadaşlarımızı da davet ediyorum buyurup gelsinler. Yemeğimiz genelinde etli bulgurlu olarak yapılıyor. Birde aşuremiz oluyor. Aşure şekerle yapılan var veya pekmezle yapılan var. Öğleyin yapılan duanın ardından yemekler tepsilere alınıyor. Vatandaş yemeğini kendi alıp oturup yiyor ama özellikle herkes kaşığını yananda getirsin” diye konuştu.