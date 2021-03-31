Öğretmenlere ilk yardım eğitimleri devam ediyor

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlere yönelik gerçekleştirdiği ilk yardım eğitimleri sayesinde öğrenciler daha güvende olacak. İlk yardım eğitimi seferberliği projesi kapsamında Denizli’de bugüne kadar bin 400 öğretmen eğitim aldı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlk Yardım Eğitim Merkezinde öğretmenlere yönelik ilk yardım eğitimleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığınca "Görevimiz İlk Yardım" sloganı ile başlatılan "İlk Yardım Eğitimi Seferberliği" projesi kapsamında meslek lisesinde görev yapan öğretmenler ilk yardım eğitimlerini tamamladı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Mesleki Eğitimde 1000 Okul” projesi kapsamında meslek lisesinde görevli öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde öğretmenlerle bir araya geldi.

İlk yardım becerilerinin sürekli güncel tutulmasının altını çizen Süleyman Ekici, müdürlük bünyesinde hizmet veren İlk Yardım Eğitim Merkezinde, bakanlık tarafından öğrenci, öğretmen ve velilere ilk yardım bilgilendirilmesinin yapıldığını söyledi.

“Eğitimlerin tüm idareci, öğretmen ve öğrencilere verilmesini hedefliyoruz”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “İlk yardım bilincinin geliştirilmesi, yaralanma ve sakatlanmaların azaltılması amacıyla başlatılan ‘Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende’ ve ‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul’ projesi kapsamında mesleki ve teknik okullar ile temel eğitim, özel eğitim ve pansiyonlu okullar öncelikli olmak üzere öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik iki günlük uygulamalı ‘Temel İlkyardım Eğitimi Kurslarımız’ mahalli hizmetiçi eğitim faaliyeti olarak yapılıyor. Denizli kent merkezinde ve ilçelerimizde bugüne kadar bin 400 öğretmenimiz Temel İlkyardım Eğitimi aldı. Öğretmenlerimizin ilk yardım kurslarımızda aldıkları eğitimleri kullanacakları bir durumla karşılaşmamalarını temenni ediyorum. Ancak, böyle bir an geldiğinde bu bilgilerle insanların hayata tutunmalarını sağlayabilirsiniz. İlk Yardım eğitimlerinin ildeki tüm idareci, öğretmen ve öğrencilere verilmesini hedefliyoruz” dedi.