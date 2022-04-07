Denizli’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi çerçevesinde, öğretmenlere ilk yardım eğitimi veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi başlatılmıştı. Bu çerçevede Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğretmenler ilk yardım eğitimi alıyor. İlk Yardım Eğitim Merkezinde düzenlenen eğitim programının açılışına Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve Müdür Yardımcısı Ragıp Çelik katıldı.

İlk yardım merkezinde eğitim alan öğretmenleri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Müdür Ekici, yaptığı açıklamada; "Temel Eğitimde 10 Bin Okul projesi dahilinde ilimizde yer alan 55 okulda görev yapan öğretmenlere ilk yardım eğitimi kursu veriliyor. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz ilk yardım eğitimi programını çok önemsiyoruz. Bize emanet edilen her bir öğrencimizin eğitiminin yanında sağlığından da sorumluyuz. Doğru ilk yardım yaşatır" dedi.