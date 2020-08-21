Öğretmenler, öğrencilerine doğal ve kültürel mirası aktaracak
TÜBİTAK 4004 PROJESİ İLE BULDAN İLÇESİNDE 34 SINIF ÖĞRETMENİNE “DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS EĞİTİMİ” EL SANATLARI VE YÖRESEL YEMEK ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DENİZLİ’NİN FARKLI OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER ATÖLYE ÇALIŞMALARINA KATILARAK, BATİK BOYADI VE BULDAN MUTFAĞINA GİREREK YÖRESEL YEMEKLER PİŞİRDİ. DOÇ. DR. SERKAN BERTAN, PROJEDE, SINIF ÖĞRETMENLERİNE DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASIN ÖNEMİNİ AKTİF OLARAK ÖĞRENMEYE DAYALI YÖNTEMLER İLE YAPTIKLARINI BELİRTTİ.
TÜBİTAK 4004 projesi ile Buldan ilçesinde 34 sınıf öğretmenine “Doğal ve Kültürel Miras Eğitimi” el sanatları ve yöresel yemek etkinliği gerçekleştirildi.
Denizli’nin farklı okullarında görev yapan öğretmenler atölye çalışmalarına katılarak, batik boyadı ve Buldan mutfağına girerek yöresel yemekler pişirdi. Doç. Dr. Serkan Bertan, projede, sınıf öğretmenlerine doğal ve kültürel mirasın önemini aktif olarak öğrenmeye dayalı yöntemler ile yaptıklarını belirtti.
Denizli’nin Buldan ilçesinde TÜBİTAK 4004 projesi kapsamında “Doğal ve Kültürel Miras Eğitimi” ve el sanatları ile yöresel yemek etkinliği düzenlendi. Tarihi Veli Ağalar Konağı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Denizli’nin farklı okullarında görev yapan 34 sınıf öğretmeni eğitim aldı. Farklı okullarda görev yapan sınıf öğretmenleri “Doğal ve Kültürel Miras Eğitimi” Buldan’da verilirken Tasarımcı Nihal Güngör Kılınç’ın oluşturduğu Buldan Kültür Evi olarak hizmet veren Tarihi Veli Ağa Konağı’nda gerçekleştirildi. Projenin Buldan ayağında atölye çalışmalarına katılan sınıf öğretmenleri, el tezgahlarını inceledi. Buldan dokumasını öğrenirken, kumaş boyayan öğretmenler, hoşgör kumaşlarını rengarenk boyalarla boyamanın heyecanını yaşadı. Buldan, Bozkurt, Çal ve Tavas başta olmak üzere Denizli mutfağı ve yöresel yemeklerini uygulamalı olarak öğrendiler.
Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Serkan Bertan, doğal ve kültürel varlıkların önemi anlaşılması, bireylerin bu varlıklara olan bağlılığının ve saygının artması amaçlandığını söyledi.
“Öğretmenler, öğrencilerine doğal ve kültürel mirası daha anlaşılır öğretme fırsatı sunacak”
Projede, sınıf öğretmenlerine doğal ve kültürel mirasın önemini aktif olarak öğrenmeye dayalı yöntemler ile yaptıklarını belirten Doç. Dr. Bertan, “Öğretmenlerin bu mirasın önemi üzerinde farkındalık yaratmaları sağlanacak. Böylelikle öğretmenler, öğrencilerine doğal ve kültürel mirası daha anlaşılır, somut verilerle ve yaparak, yaşayarak öğretme fırsatı sunacak. Öğrencilerde bulundukları bölgedeki değerlerin farkına varmaları sağlanacaktır. Sınıf öğretmenleri, öğrencilerin merak duygularını, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini tetiklemeleri açısından önem arz ettikleri için hedef kitle olarak belirlendi” dedi.
Etkinlik ve eğitime, Kültür Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, Belediye Başkanı Mustafa Şevik, proje sorumlusu Doç. Dr. Serkan Bertan, Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Ümmühan Bayram ve öğretmenler katıldı.
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