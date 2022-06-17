Öğretmenler, öğrencileri için yenilikçi içerikler üretiyor

Denizli’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine yönelik STEM Eğitim İçeriği Geliştirme Çalıştayı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Eğitim sürecine 80 okul öncesi ve 50 sınıf öğretmeni katılırken, öğretmenlerin disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı eğitim sistemi olan STEM’i okullarında uygulayabilmeleri hedeflendi.

Denizli’de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine yönelik STEM Eğitim İçeriği Geliştirme Çalıştayı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Çalıştaylarla öğretmenlerin disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı eğitim sistemi olan STEM’i okullarında uygulayabilmeleri hedeflendi. Eğitim sürecine 80 okul öncesi ve 50 sınıf öğretmeni katıldı. Süreç sonucunda 50 STEM içeriği oluşturulmasına destek sağlayan öğretmenlere belge töreni düzenlendi.Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törene İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Karakaş ve içerik üreten öğretmenler katıldı.

“Sınıf öğretmenlerimiz ile yaptığımız bir çalıştayımız oldu”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmasında “Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm kurumlarla iş birliği yaptığımız gibi Pamukkale Üniversitesi ile de iş birliği içerisindeyiz. STEM çalışmalarında 1. Dönem okul öncesi öğretmenlerimizle sonrasında ise sınıf öğretmenlerimiz ile yaptığımız bir çalıştayımız oldu. Okullarımızı ziyaret ettiğimizde güzel çalışmaları ve eğitimde iyi örnekleri, eğitim öğretimin niteliğinin artırılması ile ilgili yapılan çalışmaları görüyoruz ve mutlu oluyoruz. Günümüzde artık alışılagelmiş öğretim tekniklerinin yanında 21. yy becerilerinden söz ediyoruz. Bu çerçevede STEM’i de oldukça önemsiyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, konuşmasın ardından STEM içeriği oluşturulmasına katkı sağlayan öğretmenlere teşekkür belgesi verdi. Aynı zamanda da STEM Eğitim İçeriği Geliştirme Çalıştayı ile içerik üretim aşamalarındaki katkılarından dolayı Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr..Üyesi Aytaç Karakaş plaket takdim etti.

STEM eğitim içeriği geliştirme çalıştayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Karakaş eğitmenliğinde Denizli ili Scientix Elçisi 6 öğretmenin desteğiyle çevrim içi bir ay süresince akşam saatlerinde gerçekleştirildi. STEM, okul öncesinden başlayarak tüm eğitim kademelerini çerçevesine alan bir eğitim yaklaşımıdır. Yeni nesil eğitim yaklaşımı olarak da tanımlanan STEM ile öğrenciler problem çözme, edindikleri beceri ve bilgileri günlük yaşamlarında kullanabilme, eleştirel düşünebilme gibi birçok kazanım elde ediyor.