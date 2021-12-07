Öğrencilerin kavgasında kan aktı

Denizli’de liseli iki öğrenci grubu arasında okul çıkışında yaşanan kavgasa bir öğrenci yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Liseli 2 grup öğrenci, okul çıkışında henüz bilinmeyen nedenle caddede tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışması sonucu erkek öğrenciler, birbirleriyle kavga etti. Bir süre küfürleşerek kavga eden öğrencileri, araya giren öğretmenleri ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmanın büyümesiyle bir öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ve polis ekibinin müdahalesi ile sona eren kavga ardından yaralanan öğrenci ambulans içerisinde tedavi edildi. Tedavisine başlanılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, bir kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı iddia edilen öğrencilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.