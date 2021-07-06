Öğrencilere kucak açan program; “Telafide Ben de Varım”

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğrencilerin akademik gelişimlerini bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri ile desteklemek amacıyla "Telafide Ben de Varım" programı hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda eğitimde fırsat adaletini sağlamak, okullar arasındaki başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak, korona virüs salgını sürecinde gerçekleştirilen seyreltilmiş, uzaktan eğitim faaliyetlerinin sona erdiği yaz tatili döneminde çocukların fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik gelişimlerini bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri ile desteklemek amacıyla "Telafide Ben de Varım" Programı hazırlandı. ‘Telafide Ben de Varım’ programı kapsamında değerlendirme toplantıları ve okul ziyaretlerine devam eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Oktay Mersin Özel Eğitim Anaokulu ve Reşat Vural İlkokulunu ziyaret ederek ’Telafide Ben de Varım’ diyen öğrenci ve öğretmenlerimizle bir araya geldi ve telafi eğitim programlarını yerinde takip etti. Her iki okul ziyaretinde de Denizli’de telafi programlarına katılım oranının oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Ekici, “ Telafi Eğitimi, Bakanlığımızın itina ile üstünde durduğu çok önemli bir proje. Yaz döneminde, hangi öğrencimizin neye ihtiyacı varsa; her ihtiyacı karşılayacak şekilde hazırladığımız tema ve programlarla okullarımız açık kalmaya devam ediyor” dedi.

“Eğitim camiamızı inanılmaz derecede sevindiren bir çoğunluk var”

Okulların yuva olduğunu belirten Müdür Ekici, “Okullarımızın hayat olduğu, yaşayan ve öğretmeye hiçbir zaman ara vermeyen birer yuva haline geldiği ve özellikle; hayatın tam içinden öğrencilerimize kucak açtığı bir yaza merhaba dedik. İlimizde, erken çocukluk dönemi de dahil olmak üzere okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde ‘Telafide Ben de Varım” diyen ve eğitim camiamızı inanılmaz derecede sevindiren bir çoğunluk var” dedi.