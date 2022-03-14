Öğrencilerden hekimlere Tıp Bayramı ziyareti

Denizli’de lise öğrencileri, gecegündüz demeden halkın sağlığını korumak için çalışan doktor ve sağlık çalışanlarının gününü unutmadı. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ni ziyaret eden öğrenciler, halk sağlığı için pandemide canlarını hiçe sayan, toplum sağlığı için savaşan hekim ve sağlık çalışanlarına çiçek verip, günlerini kutladı.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda geleceğin doktor ve sağlık çalışanlarını ağırladı. Denizli Çözüm Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri, halkın sağlığını korumak adına canlarını dahi hiçe sayan doktor ve sağlık çalışanlarının günlerini kutlamak amacıyla Cerrahi Hastanesi’ni ziyaret etti. Görevleri başında çalışan doktorların 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan öğrenciler, gün dolayısıyla çiçek takdim etti. Karşılarında öğrencileri gören Cerrahi Hastanesi doktorları, duydukları mutluluğu ifade ederken, gençlerin doktorluk mesleği ile ilgili sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi. Sağlık çalışanı olmak isteyen öğrenciler içinde deneyimlerini paylaşan hastane doktorları böylesi özel bir günde Türkiye’nin geleceği olan gençlerle bir arada olmanın sevincini paylaştı.

“Hedeflerimin arasında doktor olmak var”

Lise öğrencisi Melissa Kösea, doktorların ve sağlık çalışanlarının her birinin birer kahraman olduğunu belirterek, “14 Mart Tıp Bayramı’nda doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hayat kurtarmak, toplum sağlığını korumak amacıyla her ne şart altında olursa olsun görevlerini yapmak için çekinmeden hayatlarını bile tehlikeye atıyorlar. Pandemide yaşadıklarımız bunun bir göstergesi oldu. Onlar kahramanlarımız. Hedeflerimin arasında doktor olmak da var. Bugün bize de birçok tavsiyede bulundular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayram kutluyorum” dedi.

Öğrenci Haydar Buğra Tokmak ise, doktorluğun kutsal bir meslek olduğunu vurgulayıp şunları söyledi, “14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla geçtiğimiz haftadan okulumuzda arkadaşlarımızla programımızı hazırladık. Cerrahi Hastanesi de bizlere kapılarını açtı. Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızı ziyaret etmek ve onların bu özel günlerinde yanında olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi ki varlar. Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız sayesinde kendimizi güvende hissetmenin huzurunu yaşıyorum. 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nilgün Şimşir Atalay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla öğrencilerin kendilerini ziyaretinden dolayı mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:

“Böylesi özel bir günde Türkiye’nin geleceği gençlerimizin, nazik ziyaretleri bizleri gerçekten mutlu etti. Bizlere verdikleri enerji muazzam oldu. Belki gelecekte meslektaşımız olacaklar ve sağlık alanında toplumun sağlığını korumak amacıyla birlikte hizmet etme imkanımız olacak. Geleceğimiz gençlerimiz sayesinde şekillenecek. Tüm meslektaşlarımın günlerini kutluyor, Denizli Çözüm Koleji yönetimine, öğretmen ve öğrencilerine bu düşünceli davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum”