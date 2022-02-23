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Öğrencilerde oyun bağımlılığı üreten içerikler en aza indirilecek

Denizli’de 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğünce “Bilinçli Teknoloji Kullanımı” hedef olarak belirlendi. Bu hedefler doğrultusunda oyun bağımlılığına yönelik Merkezefendi RAM ve Pamukkale RAM işbirliği ile “Oyun Bağımlılığı” konulu 2 gün sürecek bir organizasyon gerçekleştirildi.

DENİZLİ 23.02.2022, 09:09
Öğrencilerde oyun bağımlılığı üreten içerikler en aza indirilecek

Denizli’de 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğünce “Bilinçli Teknoloji Kullanımı” hedef olarak belirlendi. Bu hedefler doğrultusunda oyun bağımlılığına yönelik Merkezefendi RAM ve Pamukkale RAM işbirliği ile “Oyun Bağımlılığı” konulu 2 gün sürecek bir organizasyon gerçekleştirildi.

Merkezefendi Rehberlik Araştıma Merkezinde yapılan “Oyun Bağımlılığı” atölye çalışmaları eğitimlerinin açılışına İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürleri Avni Canpolat ile Mevlüt Şahin, RAM Müdürleri, rehber öğretmenler ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eğitim Müdürü Hakan Çetin ve Eğitim Uzmanı Zeynep Korkmaz katıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici açılış konuşmasında “Salgın döneminde hareket kısıtlılığı, öğrencilerimizin evlerinde daha çok vakit geçirmeleri, teknoloji ile olan ilişkilerinin artması ve iletişimlerinin fazla olmasının olumlu yönlerinin olduğu kadarıyla bir takım problemleri de beraberinde getirdi. Oyun bağımlılığı bu problemlerin en önde gelenlerinden birisi oldu. Oyun bağımlılığını irdelediğimizde günümüzde aslında bebek yaşta başlayan bir durum olduğunu görüyoruz. Bu bir bebeğin yemek yiyeceği zaman ebeveynleri tarafından tablet veya telefon açılması ile başlıyor. Sonrasında ailelerin kimi zaman ödül olarak sunduğu kimi zamanda boş vaktin değerlendirilmesi adına devam eden eylem olarak gerçekleşiyor. Tüm bunlar zamanın ayarlanamamasından dolayı bağımlılığa kadar gidiyor. Sonunda da önü alınamaz hale geliyor" şeklinde konuştu.

"Sağlıklı yetişmesi adına bir çok çalışma ve projeler yapıyoruz"

Çocuklar için bedensel ve zihinsel olarak birçok çalışma yaptıklarını söyleyen Ekici, "Eğitimciler olarak çocuklarımızın hem bedensel hem de zihinsel anlamda sağlıklı yetişmesi adına bir çok çalışma ve projeler yapıyoruz. Öğrencilerimizin kendilerinin ürettikleri, somut olarak dokunabildikleri ve yapmaktan heyecan duydukları çalışmalara imza atıyoruz. Ama sanal dünya çocuklarımıza çok daha kolay geliyor. Sanal hayatta oyun ortamları gerçek hayattan daha hızlı ilerliyor. Gerçek olmayan bir mutluluk sunuyor. Çocuklar bunu bu yaşta algılayamıyor. Tüm bunların sonucunda hiperaktivite bozukluğu oluşuyor. Sanalla gerçek arasındaki farkı algıladıklarında psikolojik ve duygusal problemler nüksetmeye başlıyor" diye konuştu.

"Geleceğimizi daha sağlıklık nesiller olarak yetiştirmek"

Çalışmaların 2 gün süreceğini belirten Ekici, "Günümüzde genç nesillerimizin oyun başında geçirilen sürelerine göz önünde tutulduğunda oyun bağımlılığı gerçeği ile karşı karşıya kalıyoruz. Karşı karşıya olduğumuz bu olumsuzluğu ilimiz geneli rehber öğretmenlerimizle birlikte olumluya döndürmek için bir yola çıktık. İlimiz geneli 95 gönüllü rehber öğretmenimizle iki günlük sürecek bir maratona giriyoruz. Eğitimin her kademesinden olan öğretmenlerimizle birlikte oyun bağımlılığına karşı atölye çalışmaları yapacağız. İki günün sonunda da üretilen içerikler okullarımıza öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sunulacak. Geleceğimizi daha sağlıklık nesiller olarak yetiştirmek adına bağımlıklıktan kurtardığımız her bir çocuğumuz bizim için paha biçilemez bir hazinedir” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin açlış konuşmasının ardından organizasyon kapsamında katılımcı öğretmenlere oyun bağımlılığı, oyun bağımlılığına müdahale yöntemleri ve oyun bağımlılığını önleme amaçlı, tüm kademelere dönük materyal içerik üretimi hakkında Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eğitim Müdürü Hakan Çetin ve Eğitim Uzmanları Zeynep Korkmaz ile Fatih Can Öncü bilgilendirmeler yaptı. Oyun Bağımlılığı atöyle çalışmalarında katılımcı öğretmenlerin başvuru sürecinde belirtmiş oldukları kademe ve üretilecek içeriğe göre masalara ayrılarak ve içerik üretim sürecini gerçekleştirdi. Gün sonunda hazırlanan tüm içerikler diğer katılımcıların tamamına tanıtıldı. Tüm sürecin tamamlanmasının ardından üretilen içerikler RAM’larda görevli öğretmenler tarafından dijital ortamda tasarımları yapılarak okullara iletilecek ve 1-7 Mart Yeşilay Haftasında tüm okullarda eşzamanlı uygulanacak

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