Öğrenciler su altı arkeolojisi eğitimini almaya başladı

Pamukkale Üniversitesi arkeoloji bölümü öğrencilerinin su altı arkeolojisi alanında farkındalığını arttırmak amacıyla gönüllülük esasına bağlı olarak 1 yıldız dalgıçlık eğitim programı düzenlendi.

Kutup Ayısı Dalış ve Doğa Sporları Kulübü eğitmenleri tarafından düzenlenen eğitim programında PAÜ Arkeoloji Bölümü öğrencilerine verilen teorik bilgilendirmeden sonra Antalya Kaş ilçesinde sığ su ve derin su dalış uygulaması yapıldı. Arkeoloji Bölümü Arkeoloji Eğitim Laboratuvarı Arkeoloji Seminer Odasında yapılan teorik eğitime su altı arkeolojisi ile ilgilenen öğrenciler katıldı ve çeşitli çalışmalarda yer aldı.

Arkeoloji Bölümü öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Koray Alper düzenlediği eğitimle ilgili, “Su Altı Arkeolojisi ile ilgili yapılacak proje ve iş birlikleri sayesinde öğrencilerimize üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde Su Altı Arkeolojisi eğitimlerini daha erişilebilir kılmak hedeflerimiz arasındadır. Bu sayede öğrenciler bölümümüzden almış oldukları eğitimin yanı sıra, su altı ve antik dönem denizcilik eğitimi sayesinde hem ulusal hem de uluslararası tüm kara ve su altı kazılarında yer alabileceklerdir” dedi.