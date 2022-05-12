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Öğrenciler pandemide artan teknoloji bağımlığına dikkat çekti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 4. sınıf öğrencileri, giderek artan teknoloji bağımlılığına ve pandemide artan teknoloji kullanımına dikkat çekmek için öğretmenleriyle birlikte 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda gösteriler yaptı.

DENİZLİ 12.05.2022, 13:41
Öğrenciler pandemide artan teknoloji bağımlığına dikkat çekti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 4. sınıf öğrencileri, giderek artan teknoloji bağımlılığına ve pandemide artan teknoloji kullanımına dikkat çekmek için öğretmenleriyle birlikte 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda gösteriler yaptı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Hacı İbrahim Demireren Cumhuriyet İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte teknoloji bağımlılığına farkındalık oluşturmak için proje hazırladı. Okulda düzenlenen çeşitli etkinliklerin ardından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda gösteri gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler teknolojiyi doğru kullanma sözü verdi. Çocuklar, anne ve babalarıyla sosyalleşmek istediğine dikkat çekerek hazırladıkları kartlara çeşitli sloganlar yazdı. Öğrenciler yazdıkları sloganlarla, ‘Fazla internette kalma, dijital hasta olma’, ‘Telefonla meşgul olma çocuğunla ilgilen’ şeklinde vatandaşlara ve ailelere seslendi.

Teknoloji bağımlılığı etkinliğinde konuşan 4. sınıf öğrencisi Elifsu Meşe, “Bizim burada bulunma amacımız günden güne artan teknoloji bağımlılığı özellikle nomofobi yani cep telefonu bağımlılığı artık sağlımızı çok olumsuz yönde etkilemeye başladı. Pandemi zamanında daha çok bağımlı olduk. Umarım en kısa zamanda bu bağımlılıktan kurtuluruz. Bu bağımlılık çocuklarda dikkat dağınıklığını ve odaklanma sürecinde karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca anne ve babalarımızda da nomofobi durumu vardır. Telefonlarla uğraşırken bizleri yalnız bırakıyor, kendi içimize kapanıyoruz. Bizim sadece istediğimiz ailemizle iyi bir vakit geçirmek arkadaşlarımızla güzel zamanlar geçirmek istiyoruz. Umarım bundan bir an önce kurtuluruz. Tüm bunları anlatmak için buradayız daha öncesinde okulumuzda tiyatro oyunu, şiir ve resim yaparak anlattık” dedi.

“Telefon ve tableti bırakarak arkadaşlarımızla daha fazla zaman geçirebiliriz”

Teknoloji bağımlılığına dikkat çeken bir diğer 4. sınıf öğrencisi Hurinaz Yücedağ da “Daha fazla dışarıda oyun oynayarak telefon ve tableti bırakarak arkadaşlarımızla daha fazla zaman geçirebiliriz. Bu şekilde daha fazla sosyalleşiriz. Bir birimizle daha iyi vakit geçirebiliriz. Ders çalıştığımız zamanlarda ya da işimiz olduğunda bir yarım saat ya da 15 dakika kadar teknolojiyi kullanabiliriz” diye konuştu.

“Çocuklarımız sosyal ortamdan iyice koptular”

Hacı İbrahim Demireren Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni Süleyman Ulutürk ise “Bugün 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında toplanma sebebimiz teknoloji bağımlılığına farkındalık oluşturmaktır. Özellikle pandemi döneminde artan teknoloji bağımlılığı ne yazık ki çocuklarımızı hatta anne ve babaları çok olumsuz etkiledi. Çocuklarımız anne babasız kalmış gibi sosyal ortamdan iyice koptular çok dijitalleştiler buda ruh sağlığımıza etki etmiştir. Biz bu konuda proje hazırladık önce okulumuz olarak bununla ilgili çalışmalar yaptık. Burada son final olarak herkese duyurmak istedik” şeklinde konuştu.

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