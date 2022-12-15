Öğrenci ve akademisyenler ’39 Basamak’ı izledi

Pamukkale Üniversitesi Honaz MYO, sanat etkinlikleri çerçevesinde Honaz Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ve öğrencileri tiyatro gösterisi izledi.

Etkinlik, Honaz MYO Öğretim Üyesi Dr. Veli Rıza Kalfa tarafından organize edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki tiyatro gösterisini Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları sergiledi. “39 Basamak” adlı oyunu izleyen Honaz MYO akademik personeli ve öğrencileri, yaklaşık 2 saat sahnede kalan ekibi ve sergiledikleri oyunu büyük bir keyifle izledi.

Denizli’deki etkinliğe gidiş ve dönüşü için Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ücretsiz araç tahsisi sağladı. Akademisyenler ve öğrencilerin ayakta alkışladığı oyunun ardından konuşan Honaz MYO Müdürü Prof. Dr. Hülya Kabakçı Karadeniz, “Okulumuzda etkinliklere çok önem veriyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde bilimsel, eğitsel, sanatsal, sportif v.b. alanlarda sürekli bir etkinlik çabası içerisindeyiz. Bugün de öğrencilerimiz ve mesai arkadaşlarımızla tiyatro izledik. Bu etkinliğe destek olanlara ve katılımları için mesai arkadaşlarıma ,öğrencilere çok teşekkür ediyorum.” dedi.