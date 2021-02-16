Öğrenci olarak geldiği Çal’a gelin oldu

Çal’da okumak için Antalya’dan gelen Yasemin Bal, 3 yıl önce mezun olduktan sonra hayatını yüksekokulda memurluk yapan Furkan Gülle ile birleştirdi. Artık Çallı olduğunu ifade eden Yasemin Bal, “Tunceli’de doğdum, Antalya’da büyüdüm, sonunda Çallı oldum” derken, nikahı kıyan Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Hayatlarını Çal’da sürdürecek olan çiftimize bir ömür boyu mutluluk diliyorum” diye konuştu.

Tunceli’nin Hozat ilçesinde dünyaya gelen 24 yaşındaki Yasemin Bal, Antalya’nın Manavgat ilçesinde büyüdü. 2016’da Çal Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü’nü kazandı, 2018’te mezun oldu. Öğrenci iken aslen Çal’ın Ortaköy mahallesinden olan 29 yaşındaki Furkan Gülle’ye gönlünü kaptırdı. Geçen yıl evlenme kararı veren çift, pandemi nedeniyle düğünü erteledi. Salgın hastalığın bitmemesi üzerine düğün yapmaktan vazgeçen Bal ile Gülle, Çal Belediyesi Nikah Salonu’nda evlendi. Çiftin nikahını Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan kıydı. Akcan, “Antalya’dan Çal’a eğitim için gelen kızımız ile hemşehrimiz Furkan Güller’e bir ömür boyu mutluluk diliyorum. Çal’da sürdürecekleri hayatlarının mutlu geçmesini diliyorum” dedi.

“Çallı ile evlendim ve ben de Çallı oldum”

Eğitim için geldiği ve sonrasında gönlünü damat Gülle kaptırdığını söyeleyen Yasemin Bal ise, “Tunceli’de doğdum, Antalya’da büyüdüm, eğitim için geldiğim Çal’da gönlümü kaptırdığım Çallı ile evlendim ve ben de Çallı oldum. Çok mutluyuz” diye konuştu. Damat Furkan Gülle’de öğrenci iken tanıştığı Yasemin Bal ile Çal’da mutlu bir hayat sürdüreceklerine inandığını vurguladı.