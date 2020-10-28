Oğlunun kullandığı traktörden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
ENİZLİ’DE OĞLUYLA BİRLİKTE NAR BAHÇELERİNDEN DÖNEN YAŞLI ADAM TRAKTÖRDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ.
Denizli’de oğluyla birlikte nar bahçelerinden dönen yaşlı adam traktörden düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yakup Cengiz, oğlu, eşi ve kızı ile birlikte nar bahçelerine giderek çalışmaya başladı. Bir süre sonra 65 yaşındaki Yakup Cengiz ve oğlu Mehmet Serkan Cengiz (39), ile birlikte 20 AAC 815 plakalı traktörü ile römorktaki narları bırakmak için eve gitti. Oğlunun kullandığı traktörün kenarına oturdu. Seyir halindeki traktörden henüz bilinmeyen bir nedenle düşen yaşlı adam ağır yaralandı. Oğlunun ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Yakup Cengiz’in oğlu Mehmet Serkan Cengiz, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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