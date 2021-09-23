Oğlunun acısına dayanamadı

Denizli’de önceki gün gece korona virüsten hayatını kaybeden AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Tataroğlu’nun babası Yaşar Tataroğlu, oğlunu toprağa verdikten 1 gün sonra vefat etti.

Yaşar Tataroğlu’nun oğlu Osman Tataroğlu’nun acısına dayanamayarak bugün saat 20.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Tataroğlu, entübe olarak bir süre korona virüs tedavisi görmüş ve kurtarılamayarak önceki gün gece vefat etmişti. Dün Tavas’ın Hırka Mahallesinde toprağa verilmişti.

Acılı baba Yaşar Tataroğlu da, oğlunu toprağa verdikten 1 gün sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.