banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
Euroleague’den Rusya kararı!
Euroleague’den Rusya kararı!

Odunları gösterip 2 yaşlı kadının kefen parasını çaldılar

Denizli’de odun yardımı bahanesiyle güvenlerini kazandıkları 2 yaşlı kadının evine zorla girerek 55 bin TL değerinde altın ve para çalan 3 şüpheli, JASAT’ın titiz çalışması sonucu yakalandı. Yaşlı kadınların kefen parasına göz diken ve 2’si kardeş olan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DENİZLİ 26.02.2022, 09:46
Odunları gösterip 2 yaşlı kadının kefen parasını çaldılar

Denizli’de odun yardımı bahanesiyle güvenlerini kazandıkları 2 yaşlı kadının evine zorla girerek 55 bin TL değerinde altın ve para çalan 3 şüpheli, JASAT’ın titiz çalışması sonucu yakalandı. Yaşlı kadınların kefen parasına göz diken ve 2’si kardeş olan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Denizli’nin Baklan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir’den plakasız bir kamyonet ile yola çıkan 3 şüpheli, aracın kasasına bir miktar odun parçası doldurarak Bakan ilçesine geldi. Bölgede gözlem yapan şüpheliler, yalnız yaşadığına kanaat getirdikleri önce 75 yaşındaki Zehra Haykıran, daha sonra ise 92 yaşındaki Emine Kasap’ın evine geldi. Kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtıp, odunları da yardım için getirdiklerini ifade ederek iki kadının güvenini kazanan şüpheliler, ellerindeki yardım parası olduğunu söyledikleri 200 TL’yi uzatıp yaşlılardan parayı bozup üstünü getirmeleri talep etti. Evlerine giren Zehra Haykıran ile Emine Kasap’ı gizlice takip eden şüpheliler, yaşlı kadınların sakladıkları yerden çıkardıkları ve içerisinde kefen paralarının bulunduğu torbaları zorla alarak kayıplara karıştı.

Yaşlı kadınların çığlıkları üzerine yardıma koşan komşuları, durumu jandarmaya ihbar etti. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Baklan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zehra Haykıran’ın evinden 50 bin TL değerinde para ve altın ile Emine Kasap’ın evinden 5 bin TL nakit para çalan şüphelilerin peşine düştü. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının titiz bir şekilde incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler, eş zamanlı operasyonlar ile gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerden 22 yaşındaki Hasan Can E’nin 12, 16 yaşındaki kardeşi Eren E’nin 1 ve 20 yaşındaki Görkem E’nin ise 11 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. “Yağma ve nitelikli konut dokunulmazlığı” suçlarından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Paniğe kapılan yaşlılar, gözyaşlarını tutamadı

Yıkadığı çamaşırları topladığı sırada daha önceden tanımadığı şüphelilerin yanına geldiğini belirten 75 yaşındaki Zehra Haykıran, “Yanıma gelip, ‘Biz size bakacağız’ dediler. Elindeki 100 TL’yi gösterip ‘Bunu sana getirdik. Sendeki paralarla bozup, bize üstünü ver’ dediler. Ben ağırdan alınca, ‘Biz çıkalım da sen rahat rahat parayı boz deyip’ dışarı çıktılar. Ben dolaptan paraları alıp aşağıya inerken, bir anda içeriye girdiler. Nasıl oldu anlayamadım ama dolapta sakladığım paraları, altınları, küpeleri ve zinciri aldılar. Ben, ‘Benim neyime bakacaksınız’ diye sorarken, her şey biranda olupbitti. Jandarmadan Allah bin kere razı olsun” dedi.

Yaşlı kadının çığlıkları sonucu yardımına koşan komşusu Ali Demir de, “Olayı duyunca hemen koştuk ama kimseyi göremedik. ‘Odun getirdik, yardım edeceğiz’ diyerek gelmişler. Komşumuz evine girince, arkadaşından içeriye gidip içerisinde para ve altınlarının olduğu poşeti alıp gitmişler. Hemen durumu jandarmaya haber verdik. Allah razı olsun jandarmamız, kısa sürede failleri yakalayıp adalete teslim ettiler” diye konuştu.

Yaşadıklarının şokunu halen atlatamayan 92 yaşındaki Emine Kasap ise, şüphelilerin yakalandığı haberini öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Yaşlı kadın, “Allah sizden bir kere değil, bin kere razı olsun” sözleriyle, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 27 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Adanaspor 25 34
9. Boluspor 24 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Wolverhampton Wanderers 25 40
8. Tottenham 24 39
9. Southampton 26 35
10. Brighton 25 33
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 26 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 26 18