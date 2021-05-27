Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakım Evi’nde eğitim başladı

Merkezefendi Belediyesi ile hayırsever ortaklığıyla yapılan Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakım Evi’nde eğitim-öğretim başladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, hayırsever Nuran Uzunoğlu ve Sadık Uzunoğlu ile birlikte gündüz bakım evinde sınıfları gezerek minik öğrencilerle bir araya geldi. Miniklerle keyifli anlar geçiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve hayırseverler öğrencilerle birlikte açılış pastasını kestiler. Başkan Doğan, eğitim-öğretim hayatlarında minik öğrencilere başarılar diledi. Şeniz Doğan, “Merkezefendimizde sağlıkta ve eğitimde her çocuk eşit hakka sahip olsun diye çalışıyoruz. Bu kreşlerimizdeki amacımız çocuklarımızı çağdaş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, vatanını, bayrağını ve milletini seven çocuklar yetiştirmek ve annelerin işini kolaylaştırmak. Eğitimi ve kadın istihdamını desteklemeye yönelik kreş projelerimizin devamı gelecek. Merkezefendimiz için, Merkezefendili çocuklarımız için çalışmaya tüm hızımızla devam edeceğiz” diye konuştu.