Nikah töreni şeklinde yapılacak düğünlere yaş sınırı getirildi
DENİZLİ İL HIFZISSIHHA MECLİSİ, SOKAK DÜĞÜNLERİ, KINA GECESİ VE NİŞAN GİBİ TÖRENLERİ YASAKLAYARAK SADECE NİKAH TÖRENLERİNE İZİN VERDİ. 2. DERECEYE KADAR YAKINI OLMAYAN 65 YAŞ VE ÜSTÜ İLE 15 YAŞ VE ALTININ NİKAH TÖRENİNE KATILIMI YASAKLANDI.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sokak düğünleri, kına gecesi ve nişan gibi törenleri yasaklayarak sadece nikah törenlerine izin verdi. 2. dereceye kadar yakını olmayan 65 yaş ve üstü ile 15 yaş ve altının nikah törenine katılımı yasaklandı.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs salgınına karşı yeni tedbirleri açıkladı. Alınan kararlar doğrultusunda sokak düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinlikleri yasakladı. Sadece nikah töreni şeklinde yapılacak olan düğünlere 1 saat sürmesi şartı ile izin verildi. Düğün salonlarında yapılacak nikah törenlerinde ise pist alanları kapalı tutulacak. Ayrıca törenlerde kapalı su dışında her türlü yiyecek ve içecek ile oyun oynanması yasaklandı. Yayımlanan genelgede birince ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üstü ile 15 yaş ve altı vatandaşların katılımları yasaklandı. Nikah törenlerine en az bir kamu görevlisi bulunarak denetim yapılmasına karar verildiği açıklandı.
|İmsak
|04:56
|Güneş
|06:26
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:47
|Akşam
|19:41
|Yatsı
|21:05
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25